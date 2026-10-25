Pildid: Ave Palm astub uuel näitusel dialoogi Ülo Õuna skulptuuridega

16. oktoobril avati Tallinnas Uus Rada galeriis näitus "Olemise sinirahu", mille algmaterjaliks on kunstnik Ülo Õuna skulptuurid ning Ave Palmi loodusfotod ja -videod.

Õuna skulptuuriloomingust on esile tõstetud groteskseteks nimetatud portreed ehk emotsionismid. Eesti Kunstimuuseumi kogust saadud ning Tartu Kunstimuuseumi kogus ja Õuna laste kodudes pildistatud skulptuurid on töödeldud läbi Palmi praeguse loomeperioodi põhilise filtri ehk tsüanotüüpia. Skulptuuride taustal paiknevad suures osas vee liikumisel, aga ka muudel, pigem abstraktsetel, looduslikel ilmingutel põhinevad kaadrid.

Esimesed kahe kunstniku sümbioosteosed sündisid Tuhala nõiakaevu hoovialal asuvast Õuna skulptuurist "Mõtlik mees" tehtud foto ja Palmi abstraktsete loodusfotode ühtesulandamisel. Palm oli koheselt võlutud selle sümbolistlikust iseloomust ning soovist mõtet edasi arendada. Kuna esimene pilt Õuna skulptuurist oli just looduse keskel tehtud ning sellega kaasnes kevadise tärkamise, veevoolamise ja päikesepaiste helge kooslus, siis valis Palm enda loomingust juurde just selliseid ilminguid edasi andvad pildid ja videod.

Näituse juurde kuulub mitu aja jooksul juurde tulnud lisakihti: Õuna tütarde, Inguna ja Laura, vastavalt keraamika- ja helilooming, Kenn-Eerik Kannikese helilooming, edasiarendused kunstniku Baran Caginli söödavatest skulptuuridest ning kunstnike Andrea Zavala Folache ja Adriano Wilfert Jenseni autoportreede joonistamise partituurist. Viimased kaks saavad näituse interaktiivseteks osadeks, millest on võimalik igal külastajal soovi korral osa võtta.

Näituseprojekti eesmärgiks ei ole esitleda täiemahulist ülevaadet Ülo Õuna skulptuuriloomingust, vaid see on austusavaldus tema loomingulisele ja otsingulisele meelele. Olles uurinud kunstniku loomingu tagamaid pärast Tuhala nõiakaevu keemise hetke jäädvustamist aastal 2023, paistis Palmile, et Õuna kunstnikuhing leidis oma kõige tõelisema ja ausama väljenduse just nendes veidrates, muljutud, piklikes, peenikestes, lainetavates, kobrutavates portreedes, mida ta ise on nimetanud emotsionismideks.

Palmi jaoks saab näituseprojektide loomine alguse teatud äratundmistest, sügavalt puudutavatest ilmingutest. "Olemise sinirahu" on tema sõnul ood inimeste omanäolisusele, raskustes hakkamasaamisele. "See on soov siduda omavahel mitmeid inimese sügavale olemusele lähemale jõudmise katseid, milles on tingimata kindel annus intuitiivset, sõnulseletamatut, vaid südamega ära tunnetatavat, säilitades samaaegselt teatava koguse mängulisust," ütles kunstnik.

Palm keskendus projekti arendamisele 2025. aasta alguses Hiiumaal Kordoni residentuuris. Residentuuri jooksul valmis iga päev üks skulptuurifoto ja looduse sobitusel põhinev tsüanotüüp ning kunstnik ammutas inspiratsiooni looduses kõndimisest ja vee voolamise ning muude loodusilmingute pildistamisest ja filmimisest.

Näitus on Uus Rada galeriis avatud kuni 25. oktoobrini.