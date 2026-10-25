X!

Pildid: Ave Palm astub uuel näitusel dialoogi Ülo Õuna skulptuuridega

Kunst
Näitus
Vaata galeriid
49 pilti
Kunst

16. oktoobril avati Tallinnas Uus Rada galeriis näitus "Olemise sinirahu", mille algmaterjaliks on kunstnik Ülo Õuna skulptuurid ning Ave Palmi loodusfotod ja -videod.

Õuna skulptuuriloomingust on esile tõstetud groteskseteks nimetatud portreed ehk emotsionismid. Eesti Kunstimuuseumi kogust saadud ning Tartu Kunstimuuseumi kogus ja Õuna laste kodudes pildistatud skulptuurid on töödeldud läbi Palmi praeguse loomeperioodi põhilise filtri ehk tsüanotüüpia. Skulptuuride taustal paiknevad suures osas vee liikumisel, aga ka muudel, pigem abstraktsetel, looduslikel ilmingutel põhinevad kaadrid. 

Esimesed kahe kunstniku sümbioosteosed sündisid Tuhala nõiakaevu hoovialal asuvast Õuna skulptuurist "Mõtlik mees" tehtud foto ja Palmi abstraktsete loodusfotode ühtesulandamisel. Palm oli koheselt võlutud selle sümbolistlikust iseloomust ning soovist mõtet edasi arendada. Kuna esimene pilt Õuna skulptuurist oli just looduse keskel tehtud ning sellega kaasnes kevadise tärkamise, veevoolamise ja päikesepaiste helge kooslus, siis valis Palm enda loomingust juurde just selliseid ilminguid edasi andvad pildid ja videod.

Näituse juurde kuulub mitu aja jooksul juurde tulnud lisakihti: Õuna tütarde, Inguna ja Laura, vastavalt keraamika- ja helilooming, Kenn-Eerik Kannikese helilooming, edasiarendused kunstniku Baran Caginli söödavatest skulptuuridest ning kunstnike Andrea Zavala Folache ja Adriano Wilfert Jenseni autoportreede joonistamise partituurist. Viimased kaks saavad näituse interaktiivseteks osadeks, millest on võimalik igal külastajal soovi korral osa võtta. 

Näituseprojekti eesmärgiks ei ole esitleda täiemahulist ülevaadet Ülo Õuna skulptuuriloomingust, vaid see on austusavaldus tema loomingulisele ja otsingulisele meelele. Olles uurinud kunstniku loomingu tagamaid pärast Tuhala nõiakaevu keemise hetke jäädvustamist aastal 2023, paistis Palmile, et Õuna kunstnikuhing leidis oma kõige tõelisema ja ausama väljenduse just nendes veidrates, muljutud, piklikes, peenikestes, lainetavates, kobrutavates portreedes, mida ta ise on nimetanud emotsionismideks.

Palmi jaoks saab näituseprojektide loomine alguse teatud äratundmistest, sügavalt puudutavatest ilmingutest. "Olemise sinirahu" on tema sõnul ood inimeste omanäolisusele, raskustes hakkamasaamisele. "See on soov siduda omavahel mitmeid inimese sügavale olemusele lähemale jõudmise katseid, milles on tingimata kindel annus intuitiivset, sõnulseletamatut, vaid südamega ära tunnetatavat, säilitades samaaegselt teatava koguse mängulisust," ütles kunstnik.

Palm keskendus projekti arendamisele 2025. aasta alguses Hiiumaal Kordoni residentuuris. Residentuuri jooksul valmis iga päev üks skulptuurifoto ja looduse sobitusel põhinev tsüanotüüp ning kunstnik ammutas inspiratsiooni looduses kõndimisest ja vee voolamise ning muude loodusilmingute pildistamisest ja filmimisest.

Näitus on Uus Rada galeriis avatud kuni 25. oktoobrini.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

10:14

Ivan Pavljutškov: noori vaatajaid ei tohi alahinnata

10:01

Vaata: Holger Marjamaa ja Heikko Remmel esitasid "OP-is" loo "The Wise One"

09:45

Pildid: Ave Palm astub uuel näitusel dialoogi Ülo Õuna skulptuuridega

09:00

Temufi teatri juht Peep Maasik: ma ei karda ka uksi kinni panna

24.10

Rein Veidemann: tehisaru võtab praktiliselt kõik üle, aga ta ei saa hakkama inimese hingega

24.10

Tanel Mütt: klubi kui järelmõte

24.10

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

24.10

Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

24.10

Tallinna kammerorkester toob esmakordselt Eesti publiku ette James MacMillani viiulikontserdi

24.10

Nädala album. Holy Motors astub välja kookonist, mille olemasolust ei teadnud keegi

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.10

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

24.10

Nädala album. Holy Motors astub välja kookonist, mille olemasolust ei teadnud keegi

23.10

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

23.10

Estonia juurdeehituse hankel osalevad rahvusvahelised projekteerijad

24.10

Rein Veidemann: tehisaru võtab praktiliselt kõik üle, aga ta ei saa hakkama inimese hingega

24.10

Ülevaade. Kõigi pühakute õhtu teejuht kodu- ja kinoekraanidel

22.10

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

24.10

Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

24.10

Tanel Mütt: klubi kui järelmõte

23.10

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo