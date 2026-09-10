Ave Palmi isikunäitus Käesalu kunstikeskuses toob kokku ajaloo ja looduse

13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isikunäitus "Seinalt kooruv karikakar". Näitus on kümnepäevase residentuuri tulemus, mille jooksul uuris Palm Käesalu mõisa, selle arhitektuuri, ajalugu ja ümbruskonna loodust.

Käesalu mõisahoone on parasjagu muutuste keskel. Ajaloolist hoonet on asutud järk-järgult taastama, eemaldatud on hilisemad kihistused, et tuua esile selle väärtuslikumad elemendid ja detailid. Kunstnikku huvitas just see vahepealne hetk, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujunemas.

Residentuuri jooksul jäädvustas Palm mõisa seest ja väljast fotode ja fotogrammide abil. Kohapeal leitud materjalidest ja looduslikest elementidest valmisid suured tsüanotüübid kangale ning väiksemad teosed paberile. Kunstnikku huvitas võimalus läheneda kõigele avastatule, kui millelegi väärtuslikule – vana aknaraam, nael, lusikas, taim või tapeeditükk võivad kõik kanda endas paiga lugu. Muutes need kasutusest eemaldatud või pealtnäha üleliigsed materjalid kunstiteoste algmaterjaliks, muutub ka nende tähendus ja väärtus.

Käesalu kunstikeskuses avaneb Ave Palmi isikunäitus "Seinalt kooruv karikakar" Autor/allikas: Ave Palm

Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Raua-sinitrükk, ehk päikesevalguse abil kujutise loomise tehnika, loob otsese seose kohaga, kus teosed sündisid. Näitus on üles seatud Käesalu mõisa lähedal asuvasse oranžeriisse, mille rajamisel on lähtutud J. W. Krause Tartu Ülikooli botaanikaaiale kavandatud projektist.

Ave Palmi "Seinalt kooruv karikakar" on avatud 13. septembrist kuni 31. oktoobrini Käesalu kunstikeskuses ning on külastatav eelneval kokkuleppel kunstikeskuse omanikega.