X!

Ave Palmi isikunäitus Käesalu kunstikeskuses toob kokku ajaloo ja looduse

Kunst
Käesalu kunstikeskuses avaneb Ave Palmi isikunäitus „Seinalt kooruv karikakar“
Käesalu kunstikeskuses avaneb Ave Palmi isikunäitus „Seinalt kooruv karikakar“ Autor/allikas: Ave Palm
Kunst

13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isikunäitus "Seinalt kooruv karikakar". Näitus on kümnepäevase residentuuri tulemus, mille jooksul uuris Palm Käesalu mõisa, selle arhitektuuri, ajalugu ja ümbruskonna loodust.

Käesalu mõisahoone on parasjagu muutuste keskel. Ajaloolist hoonet on asutud järk-järgult taastama, eemaldatud on hilisemad kihistused, et tuua esile selle väärtuslikumad elemendid ja detailid. Kunstnikku huvitas just see vahepealne hetk, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujunemas.

Residentuuri jooksul jäädvustas Palm mõisa seest ja väljast fotode ja fotogrammide abil. Kohapeal leitud materjalidest ja looduslikest elementidest valmisid suured tsüanotüübid kangale ning väiksemad teosed paberile. Kunstnikku huvitas võimalus läheneda kõigele avastatule, kui millelegi väärtuslikule – vana aknaraam, nael, lusikas, taim või tapeeditükk võivad kõik kanda endas paiga lugu. Muutes need kasutusest eemaldatud või pealtnäha üleliigsed materjalid kunstiteoste algmaterjaliks, muutub ka nende tähendus ja väärtus. 

Käesalu kunstikeskuses avaneb Ave Palmi isikunäitus "Seinalt kooruv karikakar" Autor/allikas: Ave Palm

Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Raua-sinitrükk, ehk päikesevalguse abil kujutise loomise tehnika, loob otsese seose kohaga, kus teosed sündisid. Näitus on üles seatud Käesalu mõisa lähedal asuvasse oranžeriisse, mille rajamisel on lähtutud J. W. Krause Tartu Ülikooli botaanikaaiale kavandatud projektist.

Ave Palmi "Seinalt kooruv karikakar" on avatud 13. septembrist kuni 31. oktoobrini Käesalu kunstikeskuses ning on külastatav eelneval kokkuleppel kunstikeskuse omanikega.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:48

Galerii: keraamikute liidu aastanäitusel on väljas enam kui 40 keraamiku teosed

14:35

Ave Palmi isikunäitus Käesalu kunstikeskuses toob kokku ajaloo ja looduse

14:15

Tiina Laanem avaldas lastele mõeldud krimipõneviku "Kuldne Kolmik ja kriminaalid"

13:47

Tartu kunstikool tähistab 75. sünnipäeva kolmeosalise näitusega

13:30

Karis: Arvo Kruusemendi looming kujunes meie rahva vereringeks

13:02

Galerii: Kumu uus näitus uurib saami põlisrahvaste keerulist teekonda

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

11:15

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

10:44

Vladislav Koržets: kui ma ei vaataks maailma humoristlikult, siis läheksin lolliks

10:40

Eesti Kunstimuuseum harjutab museaalide evakueerimist

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:15

Suri legendaarne filmirežissöör Arvo Kruusement

09.09

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

09.09

Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

09.09

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

09.09

Kultuuri kiirkursus | Bugs Bunny, Aki Kaurismäki ja mitu plaaditäit nostalgiat

10:08

Arvustus. Armuafäär, mis kestab igavesti

09.09

Arvustus. Kui raske on tõsielu uskuda?

07.09

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

09.09

Fotograaf Luca Berti: Eesti idapiir on eksootiline, dramaatiline ja kurb

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo