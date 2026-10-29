X!

"Plekktrummi" külaline on Jim Ashilevi

Kultuurisaated
Jim Ashilevi
Jim Ashilevi Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kultuurisaated

2. novembril on kultuurisaates "Plekktrumm" külas sügisel Loomingu Raamatukogus oma uue teose avaldanud kirjanik Jim Ashilevi.

Üks osa kirjandusest on alati püüelnud inimese sügavama mõistmise poole. Kui lähedale on võimalik pääseda igatsetud vastustele?

"Plekktrummi" külaline on hiljuti romaani "Inimese kostüüm" avaldanud kirjanik Jim Ashilevi. Saatejuht on Joonas Hellerma.

Kultuurisaade "Plekktrumm" on ETV2 eetris 2. novembril kell 22.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

16:05

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

14:55

Õudusfilmid peegeldavad ühiskonna ja inimeste isiklikke hirme

13:42

Luuletajana tuntud Piret Põldveri uus teos avab isiklikust vaatenurgast lapse saamise teemat

12:03

Arvustus. Osolin nihutab taas oma tahtmist mööda kodumaise krimikirjanduse piire

11:44

"Plekktrummi" külaline on Jim Ashilevi

10:27

Tiina Lokk: ametnikud tegid mulle selgeks, et PÖFF-i pole kellelegi vaja

10:23

Edith Karlson avab Dublinis isikunäituse

10:20

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub ehitustööde pikenemise tõttu märtsi

08:38

Sadu avaldas albumi "Teine vaatus"

28.10

Tallinn Fashion Weekil tutvustavad loomingut tuntud ja alles alustavad disainerid

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

28.10

Eesti dirigendid võtsid rahvusvahelisel koorijuhtide konkursil kaksikvõidu

27.10

Arvustus. Musta pori (14aastaste) näkku

28.10

Otse: Eesti ja Soome ühisele telekultuurikogemusele pühendatud fookuspäev

10:27

Tiina Lokk: ametnikud tegid mulle selgeks, et PÖFF-i pole kellelegi vaja

10:20

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub ehitustööde pikenemise tõttu märtsi

08:38

Sadu avaldas albumi "Teine vaatus"

28.10

Galerii: Mustas Kastis algasid beebidele ja väikelastele suunatud lavastuse "Aga öö" proovid

26.10

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

27.10

Berit Teeäär: Anu Põder jäi silma oma unikaalsuses

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo