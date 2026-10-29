"Plekktrummi" külaline on Jim Ashilevi

2. novembril on kultuurisaates "Plekktrumm" külas sügisel Loomingu Raamatukogus oma uue teose avaldanud kirjanik Jim Ashilevi.

Üks osa kirjandusest on alati püüelnud inimese sügavama mõistmise poole. Kui lähedale on võimalik pääseda igatsetud vastustele?

"Plekktrummi" külaline on hiljuti romaani "Inimese kostüüm" avaldanud kirjanik Jim Ashilevi. Saatejuht on Joonas Hellerma.

Kultuurisaade "Plekktrumm" on ETV2 eetris 2. novembril kell 22.00.