Kinodesse jõudev Soome film "Vinski ja põhjarahva aare" on suuresti Eestis üles võetud

Enamik "Vinski ja põhjarahva aarde" võtetest toimusid Eestis möödunud aasta kevadel. Kesksesse loomingulisesse tuumikusse kuulusid soomlased, filmi kunstnik on aga eestlane Kristina Lõuk, samuti oli suurem osa platsimeeskonnast ja taustanäitlejatest just Eestist.

Väikese sõnalise rolliga astub üles ka Pääru Oja. "Mul on imeväike roll, filmi režissöör on Juha Wuolijoki, tegin temaga paar aastat tagasi ühe sarja ja kui ta olid siin, siis me pidime kokku saama, aga Juha ütles, et tule juba võtteplatsile, siis ma sain ka ühe lause öelda," ütles ta.

Eesti kaastootmisel valminud film on järjekorras juba teine Soome autori Aapeli Vinski-teoste põhjal valminud linalugu, esimene film valmis 2021. aastal. Sama tiimi käe all valminud uues filmis mängib nimiosalist taas soome näitleja Kuura Rossi. "See oli väga lahe, sest roll oli tuttavam, aga tundus, et sain teises filmis rollist paremini aru. Seetõttu oli seda ka lihtsam mängida ja loomulikult oli tore sama meeskonnaga töötada," sõnas Rossi.

Nimitegelase ema kehastav Pirjo Heikkilä tõi välja, et Tallinnas toimunud võtete ajal üllatas teda, kui vabalt said nad pealtnäha ohtlikes kohtades ringi liikuda ja üleliia ei muretsetud selle pärast, et keegi võiks kuskilt alla kukkuda. "Olin veidi kade, sest siin pole ohutusküsimus nii kõrge prioriteediga kui Soomes. See tähendab, et mugav on esikohal, loovus on esikohal, aga näiteks Soomes on alati reeglid."

Eesti kinodesse jõuab film eestikeelse dublaažiga, häälnäitlejatena astuvad üles teiste seas Märten Männiste, Emil Rutiku, Priit Öövel ja Jana Kivi.