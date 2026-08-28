Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

Aimla töötas aastatel 1968–1988 Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetajana. Töö kõrvalt hakkas ta kirjutama humoreske raadiosaatele "Meelejahutaja". 1988. aastast tegutses Aimla vabakutselise ajakirjaniku, kirjaniku ja lavaesinejana.

Ta on kirjutanud humoreske, näidendeid, estraadikavasid, libretosid ja laulusõnu. Aimla on lastelavastuste "Üle linna Vinski" ja "Onu Tik-Taki seiklused" (1981) laulusõnade autor., ta on kirjutanud stsenaariumid telesaadetele nagu "Päkapikula" (1980), "Evergreen-show" (1981), "Kuidas veab" (1989) ning "Teeveejahutaja" (2004).

Alates 1970. aastatest on ta andnud välja hulga teoseid, nende hulgas "Kahe kuhja vahel" (1976), "Läbi lagede" (1989), "Seitse korda seitse" (1990), "Me käisime seaduste mäel" (2000) ja "Igal linnul oma laul" (2009).

Priit Aimla kuulus Eesti kongressi liikmete hulka ning kahel korral riigikogu koosseisu (1992-1995 ning 1995-1999). 2006. aastal pälvis ta ka Riigivapi IV klassi teenetemärgi.

Priit Aimla poeg on muusik ja pedagoog Siim Aimla, lapselaps on näitleja Laura Võigemast.