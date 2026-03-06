X!

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

Teater
Tõnu Oja
Tõnu Oja Autor/allikas: Gea Kumpel
Teater

38. Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat on näitleja, luuletaja ja laulutekstide autor Tõnu Oja.

Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada kirjutavaid humoriste ja näitlejaid ning avaldada neile Jõgeva valla rahva poolehoidu.
Preemia antakse igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on rahvast enim naerutanud. Preemia väljaandmist korraldab Jõgeva Valla Kultuur ning preemiasumma kogutakse kokku rahva annetustest.

Oskar Lutsu huumoripreemiat antakse stipendiumina välja 1987. aastast. Esimene huumoripreemia laureaat oli Priit Aimla, möödunud aasta pälvis selle Margus Tabor.

Huumoripreemia antakse Tõnu Ojale üle aprilli lõpus Palamuse rahvamajas toimuval tunnustamissündmusel.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

14:53

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

11:10

Pildid: Tallinnas esilinastus Indrek Spungini dokfilm Velikije Lukist

10:21

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: kes Tammsaaret armastab, avastagu Tommi Kinnunen

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.03

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

05.03

Galerii: Katariin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

08:15

Lilli Jahilo: tahan, et minu loodud rõivas looks maailma lisaväärtust

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo