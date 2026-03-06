Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada kirjutavaid humoriste ja näitlejaid ning avaldada neile Jõgeva valla rahva poolehoidu.

Preemia antakse igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on rahvast enim naerutanud. Preemia väljaandmist korraldab Jõgeva Valla Kultuur ning preemiasumma kogutakse kokku rahva annetustest.

Oskar Lutsu huumoripreemiat antakse stipendiumina välja 1987. aastast. Esimene huumoripreemia laureaat oli Priit Aimla, möödunud aasta pälvis selle Margus Tabor.

Huumoripreemia antakse Tõnu Ojale üle aprilli lõpus Palamuse rahvamajas toimuval tunnustamissündmusel.