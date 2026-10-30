Fotod: Kett galeriis avati tänavakunstniku Müra2000 näitus

Näitus "Metall" uurib inimese ja tehnoloogia suhet läbi avariiliste autoosade: kunstnik kasutab lõuendi asemel lömmis kapotte, autouksi ja teisi sõidukidetaile, millele loob šabloonitehnikas kunstiteoseid. Ta peegeldab enda teostes nähtust, kus läbi avariide muutuvad masstoodetud sõidukid ainulaadseteks skulptuurideks.

Müra2000 on Eesti tänavakunstnik, kelle tänavatel tegutsemise aktiivseim periood oli 2005-2010 ning ta loomingut on eksponeeritud nii Kumus kui ka Tartu kunstimuuseumis. Visuaali toetava helikujunduse on näitusele loonud Pärtel Vissak.

Hüpiknäitus "Metall" on avatud 8. novembrini.