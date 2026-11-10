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Ilmus Andrei Ivanovi ulmeromaan "Hotell Magritte"

Kirjandus
Andrei Ivanov
Andrei Ivanov Autor/allikas: Dmitri Kotjuh
Kirjandus

Kirjastuses salv ilmus Andrei Ivanovi uus romaan "Hotell Magritte". Raamat ilmus nii vene keeles kui ka Veronika Einbergi eestikeelses tõlkes.

Teose tegevus leiab aset sõdadest, pandeemiatest ja poliitilistest kataklüsmidest laastatud Euroopas, mis on vaid natuke ängistavam kui meie tänane tegelikkus.

Romaani peategelased, detektiiv Allen Holm ja sõjareporter Bekim Strada, kannatavad ühtaegu raskete mälestuste taaga all, ent samal ajal otsivad enese seest ka tagasipääsu helgemasse minevikku, proovides vabaneda mürkidest, mis on täitnud nii nende endi kehad kui ka selle nihkes maailma, mis neile on alles jäänud.

Eestis elava vene kirjaniku viimane romaan "Päevad" ilmus 2025. aastal Loomingu Raamatukogus. Vene keelest tõlkis samuti Veronika Einberg.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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