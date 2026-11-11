X!

Berit Kaschan avaldas luulekogu "Vähemalt pool muinasjuttu"

Kirjandus
Berit Kaschan
Berit Kaschan
Kirjandus

Berit Kaschanil ilmus uus luulekogu "Vähemalt pool muinasjuttu", mis koondab tema varasema loomingu paremiku ja mitmed uued tekstid.

Autori viienda raamatu keskmes on inimeseks olemise rõõmud ja raskused ning lohutav teadmine, et keegi meist ei tea täpselt, kuidas elada. Berit Kaschani sõnul on luulel oluline roll inimlikkuse hoidmisel.

"Mulle meeldib mõte, et luules on kirjas inimsüdamete ajalugu. Ja maailmas, mis arvestab siiani aega sõdade ajaloo põhjal, on luule ellujäämiseks kahtlemata hädavajalik. Miski peab aitama meil meeles hoida, et ennekõike oleme ikkagi inimesed. Meie sees on sama lõpmatu ruum kui meie ümber ja ennast tuleb austada, aga mitte liiga tõsiselt võtta. Seda tasakaalu püüan ka ise jätkuvalt leida ja alal hoida, nii kirjutades kui elades," rääkis Kaschan.

2026. aasta alguses pälvis Kaschan luulekogu "Aprill" eest kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna luule kategoorias.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

KIRJANDUSMINISTRI JUURES

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

10:47

Frankie Animal avaldas kolmanda albumi "Hearts"

10:26

Arvustus. Hea meelega heli ja muusika piiri kompamas

10:07

Teatris Ekspeditsioon esietendub Ene-Liis Semperi lavastus "Heptagon"

09:58

Orbit Dance Collective ja Tartu Uus Teater toovad lavale tantsulavastuse usaldusest

09:45

Teater Nuutrum toob lavale Vootele Ruusmaa ja Florian Zelleri näidendid

09:30

Berit Kaschan avaldas luulekogu "Vähemalt pool muinasjuttu"

08:54

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Must kuul", "Ben'Imana" ja "Uus uljas armastus"

10.11

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

10.11

Interpreetide nädalal jagavad pärast pikka pausi lava Hando ja Hanna-Liis Nahkur

10.11

"Kirjandusministri juures" on külas Mehis Heinsaar

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.11

"Juhani evangeeliumi" uues tiraažis on Viidingu kirjade asemel tühjad lehed

10.11

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

09.11

Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saared jõudsid fotonäitusele

10.11

PÖFF-i päevik | "Jüri Järvet: iga toll kuningas" on üks dokiaasta parimaid töid

10.11

Ester Kuntu: minu elus on kõik suured asjad juhtunud tänu teisele inimesele

08.11

Sandra Jõgeva: saan kunsti teha tänu sellele, et mu ema oli erakordselt produktiivne kunstnik

10.11

Rockstar korraldab "GTA VI" ilmumise puhul muusikafestivali

10.11

Galerii: Rakvere teatris algasid lavastuse "Head asjad" proovid

10.11

Bookeri kirjanduspreemia võitis M. John Harrison

10.11

Arvustus. Raiutud juurte juures

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo