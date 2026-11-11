Berit Kaschan avaldas luulekogu "Vähemalt pool muinasjuttu"

Autori viienda raamatu keskmes on inimeseks olemise rõõmud ja raskused ning lohutav teadmine, et keegi meist ei tea täpselt, kuidas elada. Berit Kaschani sõnul on luulel oluline roll inimlikkuse hoidmisel.

"Mulle meeldib mõte, et luules on kirjas inimsüdamete ajalugu. Ja maailmas, mis arvestab siiani aega sõdade ajaloo põhjal, on luule ellujäämiseks kahtlemata hädavajalik. Miski peab aitama meil meeles hoida, et ennekõike oleme ikkagi inimesed. Meie sees on sama lõpmatu ruum kui meie ümber ja ennast tuleb austada, aga mitte liiga tõsiselt võtta. Seda tasakaalu püüan ka ise jätkuvalt leida ja alal hoida, nii kirjutades kui elades," rääkis Kaschan.

2026. aasta alguses pälvis Kaschan luulekogu "Aprill" eest kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna luule kategoorias.