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Galerii: Toompea lossis avati Raili ja Vello Vinna ühisnäitus

Kunst
„Raili ja Vello Vinn. Metall ja graafika“ Toompea lossi kunstisaalis.
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15 pilti
Kunst

Kolmapäeval avati Toompea lossi kunstisaalis ehtekunstnik Raili Vinna ja graafik Vello Vinna ühisnäitus "Raili ja Vello Vinn. Metall ja graafika".

Eesti Kunstnike Liidu korraldatud näitus keskendub kahe kunstniku loomingus olulisel kohal olevale sümmeetriale, mida käsitletakse nii füüsilisest kui ka metafüüsilisest vaatenurgast.

Näitus toob kokku kahe kunstniku eriilmelised loomingulised lähenemised ning annab ülevaate nende pikaajalisest ja mitmekülgsest kunstnikuteest. Väljapanekusse on koondatud teoseid nende loomingu erinevatest etappidest.

Näitus "Raili ja Vello Vinn. Metall ja graafika" jääb Toompea lossi kunstisaalis avatuks 14. jaanuarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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