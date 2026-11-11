Piip ja Tuut teatris jõuab lavale "Romeo ja Julia" uus dramatiseering

Piip ja Tuut teatris jõuab lavale Läti teatrimehe Lauris Gundarsi värske Shakespeare'i dramatiseering "Romeo & Julia ja armastus nr 2". Lavastus on kirjutatud Haide Männamäele ja Toomas Trossile.

Lavastaja on võtnud maailmakuulsa näidendi juppideks, et mõista, mis selles täpselt toimub. Lapspeategelaste asemel on lugu kirjutatud küpset näitlejapaari silmas pidades.

"Mulle väga meeldis see, et ta saab sinna panna teise plaani, kus ongi keskealised näitlejad, kes mängivad noori inimesi. See teine plaan on seal olemas, me aeg-ajalt tuleme Romeost ja Juliast välja ka," rääkis osatäitja Haide Männamäe.

Pealiini kõrval toob Gundarsi lugu rambivalgusse armastuse selle erinevates vormides.

"Kogu sellest loost on ta toonud välja armastuse teema, seda laiendanud ja teinud väljavõtteid nii, et siin on hästi palju erinevaid armastusi," ütles osatäitja Toomas Tross.

Näitlejad vahetavad jooksu pealt rolle ja pöörduvad vajadusel ka otse publiku poole.

Lavastuse meeleolu aitavad luua lisaks näitlejatele muusik Siim Aimla, koreograaf Marge Ehrenbusch ja valguskunstnik Rene Topolev.

"Mina olen meeleolu looja ja muusikaline kommenteerija ning annan vihjeid tegelaste siseelust. Võin laulda kurbi meloodiaid ja minna klavessiiniga free-jazz'i," kirjeldas oma rolli helilooja, muusikajuht ja laulusõnade autor Siim Aimla.