X!

Piip ja Tuut teatris jõuab lavale "Romeo ja Julia" uus dramatiseering

Teater
Foto: Siim Vahur
Teater

Piip ja Tuut teatris jõuab lavale Läti teatrimehe Lauris Gundarsi värske Shakespeare'i dramatiseering "Romeo & Julia ja armastus nr 2". Lavastus on kirjutatud Haide Männamäele ja Toomas Trossile.

Lavastaja on võtnud maailmakuulsa näidendi juppideks, et mõista, mis selles täpselt toimub. Lapspeategelaste asemel on lugu kirjutatud küpset näitlejapaari silmas pidades.

"Mulle väga meeldis see, et ta saab sinna panna teise plaani, kus ongi keskealised näitlejad, kes mängivad noori inimesi. See teine plaan on seal olemas, me aeg-ajalt tuleme Romeost ja Juliast välja ka," rääkis osatäitja Haide Männamäe.

Pealiini kõrval toob Gundarsi lugu rambivalgusse armastuse selle erinevates vormides.

"Kogu sellest loost on ta toonud välja armastuse teema, seda laiendanud ja teinud väljavõtteid nii, et siin on hästi palju erinevaid armastusi," ütles osatäitja Toomas Tross.

Näitlejad vahetavad jooksu pealt rolle ja pöörduvad vajadusel ka otse publiku poole.

Lavastuse meeleolu aitavad luua lisaks näitlejatele muusik Siim Aimla, koreograaf Marge Ehrenbusch ja valguskunstnik Rene Topolev.

"Mina olen meeleolu looja ja muusikaline kommenteerija ning annan vihjeid tegelaste siseelust. Võin laulda kurbi meloodiaid ja minna klavessiiniga free-jazz'i," kirjeldas oma rolli helilooja, muusikajuht ja laulusõnade autor Siim Aimla.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

KIRJANDUSMINISTRI JUURES

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:35

Uuring: ühislaulmine ei kaasa enam kõiki elanikerühmi

18:32

Piip ja Tuut teatris jõuab lavale "Romeo ja Julia" uus dramatiseering

17:12

Galerii ja video: R2 minilaivil astus üles Greef

15:29

Eve Pormeister: tundsin end pikalt kirjandusteadlaste tsunfti välisena

15:28

Galerii: Toompea lossis avati Raili ja Vello Vinna ühisnäitus

14:05

Galerii: näitleja Tim Blake Nelson kohtus PÖFF-il filmisõpradega

13:36

Rein Sikk: tegelikult on kultuur just poliitika

13:27

Hendrik Toompere jr: suure sõimu ja peksu aeg on ammu möödas

11:47

PÖFF-i päevik | Kaspar Jancise "Pingviin" on nutikalt lahendatud öko-anekdoot

10:47

Frankie Animal avaldas kolmanda albumi "Hearts"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.11

Theodor Tabor: uskumatu, et kõige lähedasemad võivad olla kõige kaugemad

13:27

Hendrik Toompere jr: suure sõimu ja peksu aeg on ammu möödas

10.11

"Juhani evangeeliumi" uues tiraažis on Viidingu kirjade asemel tühjad lehed

10.11

PÖFF-i päevik | "Jüri Järvet: iga toll kuningas" on üks dokiaasta parimaid töid

10.11

Ester Kuntu: minu elus on kõik suured asjad juhtunud tänu teisele inimesele

11:47

PÖFF-i päevik | Kaspar Jancise "Pingviin" on nutikalt lahendatud öko-anekdoot

09.11

Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saared jõudsid fotonäitusele

14:05

Galerii: näitleja Tim Blake Nelson kohtus PÖFF-il filmisõpradega

10.11

Kaljuste: on õnn, et filharmoonia kammerkoori üksikuid ideid salvestatakse

10.11

Rockstar korraldab "GTA VI" ilmumise puhul muusikafestivali

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo