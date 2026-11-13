X!

Saale Fischer: klavessiinil on teine tulemine

Muusika
Foto: Ave Lutter / ERR
Muusika

Kultuurisaate "OP" rubriigis "Muusik ja pill" avas sel nädalal oma instrumendi hingeelu klavessiinimängija Saale Fischer.

Fischeri sõnul on klavessiin pill, millel on olnud kaks elu. Esimene neist jäi renessansi- ja barokiaega, kuid Prantsuse revolutsioon järel seostusid klavessiinid üha enam vana ühiskonnakorraga ning nende populaarsus kustus.

"Kui 1789. aastal oli Prantsuse revolutsioon ära ja tuli kodanlik kord, siis neid pille sõna otseses ja kaudses mõttes loobiti akendest alla kui midagi igandlikku ja moest läinut," selgitas ta.

Tänapäeval on heliloojad klavessiini taasavastanud ning selle pilliga kirjutavad muusikat ka mitmed Eesti heliloojad. Fischer tõi näiteks Elis Halliku, Kirke Karja, Mingo Rajandi ja Märt-Matis Lille. "Nüüd on tal teine elu," lausus ta.

Klavessiini peetakse vahel klaveri eelkäijaks. "See ei ole otseselt vale, sest enne klaveri leiutamist seda pilli tõesti kasutati, aga see on ka kõik, mis tal klaveriga ühist on. Peale klahvide muidugi," märkis Fischer.

Fischer rääkis ka ühest oma tööelu keerulisemast kogemusest. Mõned aastad tagasi elas ta korraga Eestis ja Saksamaal ning pidi seetõttu hoidma oma pilli Tallinna vanalinnas heade sõprade juures.

Ühel päeval juhtus õnnetus, kui klavessiini harjutanud noore tütarlapse ajal kukkus toa lagi pillile. Krohvikoorem tabas täpselt klavessiini kõlalauda. Mängija pääses vigastusteta, kuid pill muutus täielikult mängukõlbmatuks.

"Kuna see ei olnud mu isiklik pill, siis ma ei saanud seda otse prügikasti visata. Tuli teha otsus, et püüame taastada. Eestis oli meister täitsa olemas ja me tegime Facebookis korjanduse. Saime 24 tunniga pilli taastamiseks vaja mineva raha kokku. See on selline minu väike ime," lausus Fischer.

Pilli taastamine võttis veel neli aastat. Viga saanud klavessiin nüüd taas mängukorras ning jõudnud järgmise noore mängija kätte.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

16:26

Uue muusika reede: Villemdrillem, The Weeknd, Mart Avi, 2hollis jpt

15:55

Saale Fischer: klavessiinil on teine tulemine

15:18

PÖFF-i päevik | Mitme aasta räägituma filmi eest tuleb pigem hoiatada kui neid soovitada

14:04

Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

13:25

Haide Männamäe: kõige olulisem on, et mängulust ei ununeks

11:01

Teater laulab | "Mälestuste sees" lavastusest "Mees nimega Ove"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.11

Liiv: Sadu edu taga pole aastatepikkune salaplaan, vaid meil oli üksteist vaja

15:18

PÖFF-i päevik | Mitme aasta räägituma filmi eest tuleb pigem hoiatada kui neid soovitada

12.11

Lavakunstikooli 33. lennu tudengid astuvad esimest korda publiku ette

12.11

Rakvere teatris esietendub lavastus Euroopa 20. sajandi ajaloost

12.11

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi üle 100 teose

12.11

Draamateatris jõuab lavale Florian Zelleri kriminaalse süžeega "Mets"

11.11

Uuring: ühislaulmine ei kaasa enam kõiki elanikerühmi

12.11

PÖFF-i päevik | Zvjagintsevi "Minotauros" jääb pikalt ja salakavalalt kummitama

12.11

Hasso Krull: musta šokolaadi näkku

10:14

Sinijärve raamatusoovitused: Aino Kallasest rääkiv "Pagulane" on jumalikult hea

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo