Vanemuises esietenduv uus Lotte muusikal viib pulma

Kui seni on Lotte muusikalides sündmused toimunud ümber Lotte, siis sellel korral on teismeeas koeratüdruk oma sõpradega loo taustal. Sündmuste keskmes on hoopis doktor Ave, kes hakkab pidama pulmi.

"Kui me muidu oleme harjunud nägema teda väga asjalikuna, siis nüüd näeme esimest korda hoopis, mis juhtub siis, kui teda tabab ootamatult mingisugune tunne, mida ta ei olegi varem elus tundnud, selles lavastuses on see armastuse tunne. Me näeme teda uuest küljest," avas näitleja Nele-Liis Vaiksoo.

Kuna lugu on armastusest, on lavastaja Ain Mäeotsa sõnul siin palju kaasa võtta ka täiskasvanutel.

"Armastuslugudega on nii, et need kipuvad olema pigem minu kui vana sarkastiku ja küüniku jaoks pigem lääged või siis lõppevad õnnetult, kui need on hästi kirjutatud, aga siin ei ole kumbagi. Need teemad, mismoodi armastust käsitleda, kuidas daamidele läheneda, kuidas meestele läheneda, õpetused, on minu arust Jannol geniaalsed," tunnustas Mäeots teksti autorit Janno Põldmad.

Lotte muusikale on tehtud Vanemuises juba 18 aastat. Helilooja Priit Pajusaare sõnul on muusika sellel korral võrreldes varasemate mitmekesisem ja keerulisem.

"Selles muusikalis on muusikali sees ooperiosa. See muudab loo kahtlemata rikkamaks ja seab näitlejatele ja lauljatele väga kõrged standardid," märkis ta.

Vaiksoo lisas, et koguperelavastused on füüsiliselt väga nõudlikud. "Selle vahva kostüümi all on ikka ilmselt enamus meist korralikult higistanud. See on hästi palju füüsilist võhma nõudev roll, aga ega midagi – suveks vormi!"