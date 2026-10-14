Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

Kui jänes Mihkel, ametilt korstnapühkija, ühel hommikul hoogsalt voodist välja hüppab, lööb ta varba valusasti ära. Ega siis muud, kui tuleb minna doktor Ave juurde abi paluma! Mihkel on alles äsja Leiutajatekülla kolinud ja kohtub Avega esmakordselt.

Varvas saab küll ravi, aga juhtub midagi täiesti ootamatut: silmade ees läheb mustaks ja sähvima hakkavad kollased sädemed. Appi, mis imelik tõbi see ometi olla võiks? Õige pea saab sama haiguse ka Ave. Õnneks teab jänes Adalbert puhkenud nakkusele lahendust: see on armastus ja selle vastu aitavad ainult pulmad! Selgub aga, et Avega on omad plaanid ka konn Raimondil …

Lavastaja Ain Mäeots ütles, et armastuslood jagunevad suures plaanis kaheks: nad on kas lääged, või lõpevad halvasti. "Janno Põldma on hakkama saanud võimatuga: kirjutanud loo, mis on üdini naljakas ja elurõõmus, lõpeb hästi, ning tõmbab samas "vaiba alt" ka panetunud küünikul."

Helilooja Priit Pajusaar lisas, et seekordne Lotte muusikal on senistest kõige lõbusam ja läheb kindlasti korda nii noorele kui vanale.

Helilooja Priit Pajusaar, libretist Janno Põldma, üldvisuaali autor Heiki Ernits, laulusõnade autor Leelo Tungal, lavastaja Ain Mäeots, kunstnik Iir Hermeliin, muusikajuht ja dirigent Martin Sildos, dirigendid Aleksandr Bražnik, Kristi Jagodin. Koguperemuusikali aluseks on Janno Põldma ja Heiki Ernits samanimeline 2023. aastal ilmunud raamat.