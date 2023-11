Janno Põldma: "Leiutajateküla pulmapidu" on eelkõige raamat armastusest

"Leiutajateküla pulmapidu" annab võimaluse end taas kurssi viia Lotte kodukandi tegemistega. Sel korral saab kõik alguse jänes Mihkli varba äralöömisest, mis päädib tema ja doktor Ave pulmaga.

"Ühe tegelase pulm ei olegi iseenesest niisugune sündmus, mis üksinda sellise asja välja kannab, vaid seal on jällegi see kogukondlik elu ning pulmadega kaasnevad kombed. Ma kirjutasin sinna viis-kuus erinevat armastuslugu – see raamat on eelkõige armastusest," rääkis kirjanik Janno Põldma.

"Leiutajateküla pulmapeo" läbi lugenud väike Johan kiitis nii pilte kui ka lugu ennast. "Mulle jäi kõige rohkem meelde Ave ja Mihkli pulm," märkis ta. "Selles oli laulu, tantsu ja päris palju toredat. Ma soovitan seda neile, kes veel ei tea Ave ja Mihkli pulmast ja ei ole Lottemaal käinud."

Janno Põldma sõnul on Lotte-lood olnud alati mõeldud nii väikestele kui ka suurtele, jutustades mitte niivõrd ainult krapsakast koeratüdrukust, aga kirjust kogukonnast ja keskkonnast, kus peamisteks märksõnadeks on headus, lahkus, vägivallatus ja uudishimulikkus.

"Üks asi on tegelane välja mõelda ja hakata teda kuhugi panema, aga meie lähenesime asjale teistpidi – lõime keskkonna ning siis hakkas loogiliselt tulema tegelasi, kellele see keskkond sobiks," selgitas Põldma.

"Arusaamine, et tegemist on kogukonnaga, avardab enda jaoks tunduvalt rohkem võimalusi – sa võid alati uusi tegelasi sisse tuua, keegi käib episoodiliselt läbi, keegi leiab kellegi. See annab võimalusi juurde. Viimased kolm raamatut, mis ma kirjutanud oled, ongi Leiutajateküla lood," selgitas kirjanik.