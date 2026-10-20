Paljassaare filmistuudiokompleksi rajamiseks kuulutati välja rahvusvaheline hange

Tallinnfilm Stuudiod kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke Paljassaarde kavandatava filmistuudiokompleksi projekteerimiseks ja ehitamiseks. Filmistuudiote valmimine on kavandatud 2028. aastaks.

Tallinnfilm Stuudiote juhi Joonas Tartu sõnul on eesmärk luua filmitegijatele keskkond, kus Eesti ja rahvusvahelised filmiprofessionaalid saavad teha koostööd parimates tingimustes. Ligikaudu 6000 m² suurune kompleks hõlmab kolme tipptasemel filmistuudiot ning vajalikke tugi- ja abiruume.

"Kompleksi kontseptsiooni kujundamisel on osalenud pea sada oma ala eksperti, tagamaks tulevase stuudiokeskkonna igakülgne vastavus nüüdisaegse filmitootmise nõudmistele. Kaasaegsed stuudiod ja läbimõeldud tugitaristu aitavad kujundada rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist filmikeskkonda, tuua Eestisse rohkem filmiproduktsioone ning luua eeldused kohaliku filmitööstuse kasvuks ja arenguks," selgitas Tartu.

Tallinnfilm Stuudiote ehitusjuhi Neeme Nõmme sõnul on põhjaliku hankemenetluse eesmärk leida partner, kes suudab ühendada kõrge ehituskvaliteedi, funktsionaalsuse ja kulutõhususe ning mõistab projekti laiemat kultuurilist tähendust. "Ehitusfirmadel on aega kuni 15. detsembrini, et Tallinnfilm Stuudiote projektiga tutvuda ja esitada oma pakkumine," lisas Nõmme.

"Ootame hankes osalevatelt ehitusettevõtetelt professionaalsust, vastutustunnet ja kõrgeid eetilisi standardeid. Soovime luua kompleksi, mille üle saavad uhkust tunda nii selle ehitajad kui ka kogu Eesti. Meie eesmärk on rajada rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele vastav filmistuudiokompleks, mis teenib Eesti filmivaldkonda aastakümneid," ütles Neeme Nõmme.