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A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

Kunst
Margit Paulin
Margit Paulin "Sõstrad" Autor/allikas: A-galerii
Kunst

Eesti professionaalseid ehtekunstnikke koondav A-galerii esindab Eestit Milano ehtenädalal, tuues sealses ajaloolises Palazzo Bovara palees rahvusvahelise publiku ette kolme kohaliku ehtekunstniku Margit Paulini, Rita-Livia Eriksoni ja Ivar Kaasiku tööd.

Tänavu 20. kuni 26. oktoobrini toimuv Milano ehtenädal ühendab valdkonna ajaloolised traditsioonid uuenduslike kaasaegsete suundadega, tuues kokku disainerid ja ehtehuvilised üle maailma. Eesti kunstnike looming on eksponeeritud Artistar Jewels ühisnäitusel, kus astub üles üle 200 rahvusvahelise looja.

Galeriid esindab kohapeal ehtekunstnik Margit Paulin, kes tutvustab publikule ja žüriile kohalikku ehtekunsti käekirja. Milanosse lennutatud teosed esindavad Eesti kaasaegse ehtekunsti materjalirikkust ja sügavaid kontseptsioone – loomingus on kasutatud kõike alates looduslikest õunaseemnetest, granaatidest ja kunstnike endi lihvitud vääriskividest kuni kulla ja kunstniku ateljees kolm aastat kuivanud õlivärvi jääkideni.

Milano ehtenädala lõpus valib AgGalerii osalenute seast kolm silmapaistvat kunstnikku, kel avaneb võimalus oma töid galerii 2027. aasta näituseprogrammis näidata.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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