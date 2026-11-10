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Galerii: Rakvere teatris algasid lavastuse "Head asjad" proovid

Teater
Rakvere teatris algasid lavastuse
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Teater

Lavastaja Peeter Raudsepa juhtimisel jõudis Rakvere Teatri proovisaali jaanuaris esietenduv komöödia "Head asjad".

Šotlanna Liz Lochheadi romantiline naljalugu viib publiku taaskasutuspoodi, kuhu on kokku kuhjatud asjad, millest keegi on loobunud, mida keegi enam ei vaja või mille väärtust pole osatud märgata. Uut võimalust ootavate asjade keskel toimetab keskealine lahutatud naine Susan, kelle arvates on ka tema enda parim enne juba möödas. Kuid elus ei ole allahindlusi isegi siis, kui me ise oma väärtuses kahtleme. Susan kohtub kaupluses mehega, kellega on lootust ka suhtes teisele ringile minna. 

Lavastaja sõnul on tegemist sooja ja humoorika looga lootuse kaotamisest, armastuse leidmisest ja sellest, kuidas igal ajal võib avastada, et elul on sulle veel üllatusi varuks.

""Head asjad" on lisaks kurbnaljakale suhtedraamale ka teatraalne vaatemäng, kus kaks näitlejat esitavad kokku kümmet eri rolli. Nii et kokkuvõttes koguneb vanade asjade poodi terve seltskond inimesi, kes on sama veidrad ja südikad nagu elu ise. Ja lõpuks on just kogukond selleks ühendavaks jõuks, mis aitab inimesel august välja ronida ja hakata uuesti armastama häid inimesi enda ümber," rääkis lavastaja Peeter Raudsepp.

Liz Lochheadi loo tõlkis eesti keelde Mari Klein. Lavale astuvad Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer.

"Head asjad" esietendub Rakvere Teatri suures majas 23. jaanuaril 2026.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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