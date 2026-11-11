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Teatris Ekspeditsioon esietendub Ene-Liis Semperi lavastus "Heptagon"

Teater
Ene-Liis Semperi lavastus
Ene-Liis Semperi lavastus "Heptagon" Autor/allikas: Anita Kremm
Teater

Kolmapäeval, 11. novembril esietendub teatris Ekspeditsioon Ene-Liis Semperi uuslavastus "Heptagon". Müüti ja argist kokku segav lavastus on läbi põimitud muusikaga.

"Heptagon" asub müütilise ja argise ristteel. Ühel pool ootab sumerite loomislaul, Kali märatsemine ja narmastesse kätketud mälu. Teisel pool on eneseotsingud, ambitsioonid ja uus näokreem. Meie ees avanevad pildid, välgatused, manamised ja hõbeniidiga sokkidesse voolav higi, mis tuleb ja tuleb.

Erinevatel müütidel, Hasso Krulli loomingul ja näitlejate tekstidel ning improvisatsioonidel põhinev lavastus on tihedalt läbi põimitud Vambola Kriguli elavas esituses kõlava löökpillimuusikaga ning Jakob Juhkami atmosfääre loova muusikalise kujundusega.

Laval on Marika Vaarik, Mirtel Pohla, Simeoni Sundja, Alex Paul Pukk, Joonas Koff, Uku Pokk ja Erling Eding (Eesti Draamateater)

Lavastaja ja kunstnik Ene-Liis Semper.  Muusikaline kujundus Jakob Juhkam ja Vambola Krigul. Valguskujunduse eest vastutas Siim Reispass. Kehadramaturgi rolli täitis Giacomo Veronesi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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