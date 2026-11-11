Frankie Animal avaldas kolmanda albumi "Hearts"

"Mulle tundub "Hearts" meie senistest plaatidest kõige enesestmõistetavam. Olime kolmekesi samal lainel ja tahtsime sama asja teha, igaüks oma nurga alt. See on melanhoolne, meloodiline ja nõtke: iga külje pealt frankieanimalilik, kuid minu jaoks igas mõttes parem kui varem. Küpsem, enesekindlam, endam," rääkis bändiliige Jonas Kaarnamets.

"Kui debüütalbum "The Backbeat" oli toores ja kitarripõhine rokkplaat, siis "Hearts" on tempokam ja popilikum. Siin on soul'i ning kitarri kõrval suur roll sämplitel," lisas Jan-Christopher Soovik.

"Ma tahaks öelda, et frankie'd on praegu oma tippvormis. nii loominguliselt, sisuliselt ja kõlaliselt. Oleme bändina selle albumiga mõnusalt ühel lainel olnud ja kogu tegemise protsess oli seekord kuidagi eriti sujuv ja tore," kommenteeris Marie Vaigla.

Frankie Animal on alternatiiv-pop/rokk bänd Tallinnast, mille tuumiku moodustavad laulja Marie M. Vaigla, kitarrist Jonas Kaarnamets ja bassimängija Jan-Christopher Soovik. Laiemale publikule sai bänd tuntuks 2018. aasta Eesti Laulul looga "(Can't Keep Calling) Misty". Tänaseks on tegutsetud pea 15 aastat.

Frankie Animali debüütalbum "The Backbeat" ilmus 2016. aasta. Sellele järgnes "Party Alone" 2022. aastal.

Albumit esitletakse detsembri alguses Tallinnas.