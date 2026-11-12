Galerii: Kaisa Kuslapuu esitles võrukeelset sooloalbumit "Vaŕo"

Muusik ja laulukirjutaja Kaisa Kuslapuu esitles novembri alguses oma esimest täispikka sooloalbumit "Vaŕo" kontsertidega Võrus, Tallinnas ja Tartus.

Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleasoniga loodud võrukeelne album ühendab indie- ja popmuusikat ning avardab ettekujutust tänapäevasest võrukeelsest muusikast.

"Neid laule kirjutades otsisin oma häält võro keeles ning kokkupuutepunkte võro kuraasi ja enda pehmema poole vahel. "Vaŕo" on omamoodi lepitus nende kahe poole vahel. Tahtsin ka näidata, et võro keel on elujõuline keel, millel on oma koht tänapäevases popmuusikas," lausus Kuslapuu.

Kuslapuu jaoks on võrukeelsete laulude loomine ühtlasi teadlik kultuuriline ja poliitiline valik. Ta soovib, et võrukeelset muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud nišimuusikana.

Albumi laulud on kirjutanud Kaisa Kuslapuu ning lisaks tema enda tekstidele on plaadil kasutatud Raimond Kolga ja Kauksi Ülle loomingut. Albumi helimaailm sündis tihedas koostöös Sam Gleasoniga, kellega Kuslapuu töötas esmalt Tartus ja seejärel Torontos. Plaadil teeb kaasa hulk Eesti ja välismaa muusikuid.

Salvestuse ja produktsiooni eest vastutas Sam Gleason, täiendavaid salvestusi tegid Mattias Tirmaste ja Marcus Ellervee, masteri tegi Peeter Salmela.