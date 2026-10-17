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Kaisa Kuslapuu avaldas albumi "Vaŕo"

Muusika
Kaisa Kuslapuu
Kaisa Kuslapuu Autor/allikas: Ken Mürk
Muusika

Reedel avaldas laulja-laulukirjutaja Kaisa Kuslapuu oma esimese täispika võrukeelse sooloalbmi "Vaŕo".

Kõik albumi laulud on võrukeelsed. Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleasoniga loodud album ühendab indie- ja popmuusikat ning avardab ettekujutust tänapäevasest võrukeelsest muusikast.

Kuigi võro keel on tema teine emakeel, oli selles keeles laulude kirjutamine uus loominguline väljakutse. Albumil otsib ta oma laulukirjutajahäält ning uurib, kuidas põimuvad temas võro identiteet ja isiklik tundemaailm.

"Neid laule kirjutades otsisin oma häält võro keeles ning kokkupuutepunkte võro kuraasi ja enda pehmema poole vahel. "vaŕo" on omamoodi lepitus nende kahe poole vahel. Tahtsin ka näidata, et võro keel on elujõuline keel, millel on oma koht tänapäevases popmuusikas," rääkis Kuslapuu.

Kuslapuu jaoks on võrukeelsete laulude loomine ühtlasi teadlik kultuuriline ja poliitiline valik. Ta soovib, et võrukeelset muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud nišimuusikana.

Albumi laulud on kirjutanud Kaisa Kuslapuu ning lisaks tema enda tekstidele on plaadil kasutatud Raimond Kolga ja Kauksi Ülle loomingut. Albumi salvestuse ja produktsiooni eest vastutab Sam Gleason, täiendavaid salvestusi tegid Mattias Tirmaste ja Marcus Ellervee. Masteri tegi Peeter Salmela, kujunduse Merike Paberits ning fotod Ken Mürk.

Plaati esitleb Kuslapuu novembris Võrus, Tallinnas ja Tartus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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