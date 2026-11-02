Võru keele nädalal mängitakse Minecrafti, tehakse zumbat ja peetakse maha filmimaraton

2.–8. novembrini tähistatakse võru keele nädalat. Tänavuse keelenädala juhtlause on "Mu nimi om kiil. Võro kiil!". Selle raames tehakse võru keeles zumba trenni ning mängitakse Minecrafti.

Keelenädala juhtlause rõhutab bondiliku keelekandjate kampaania "Võro keele agent 007" kaudu just keele tähtsust meie iseolemises.

Korraldajate sõnul on vana ja väärika keele kestmise jaoks on väga oluline, et seda kasutatakse ja uuendatakse vastavalt tänapäeva vajadustele. Paari aasta jooksul on Minecrafti sõnade tõlkimisel jõutud sinnamaale, et mängu saab mängida ka võru keeles. Noored eesotsas Hipp Saarega võtavad eest ühist mängimist Kagukeskuses.

Nädala keskel toimub maailma esimene võrukeelne zumbatrenn. "Loodame saada kokku 100 trennihuvilist, et leviks teadmine: kõiksuguseid tegevusi saab teha ka oma keeles. Meil on Võrumaal vägevaid muusikuid, laululoojaid. Sportliku tegevuse kaudu saame väärtustada ka nende loomingut ja tõmmata tähelepanu, et meil on kohapeal olemas palju varandust, mida on sobilik just võru keele nädalal enam pilti tõsta," sõnas projekti juht Kadri Laube.

Rõuge vallas Kultuuri tänaval asuvas Varstu kultuurikeskuses toimub aga filmimaraton, kus kohtuvad filmitegijad ning võru keel ja kultuur saavad filmilinal välja paista ligi kümne tunni jooksul.

Võru keele nädala sündmused toimuvad nädala jooksul lasteaedades, koolides, raamatukogudes ja rahvamajades. Toimuvad kohtumisõhtud, mälumäng, rahvalauluõhtu, raamatute ja plaatide esitlused, lasteaialaste pildinäitus Maksimarketis. Uute võrukeelsete laulude võistlus Uma Laul toob kokku võrukeelsete laululoojate koorekihi. Võru keele nädala lõpupidu toimub ansambli Ummamuudu kontserdiga Mehkamaal Mõniste rahvamajas.

"Kõige olulisem on sel nädalal ka ise teadlikumalt oma keele ja harjumuste peale mõelda. Iga pisike samm, tuletamaks meelde oma lapsepõlve- või esivanemate keelt, on suur samm selle heaks, et meie keel ja kultuur püsiks," märkis Laube.