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25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi pälvis Terje Ojaver

Kunst
Terje Ojaver
Terje Ojaver Autor/allikas: Mia Tohver
Kunst

25 000-eurone Kaamose kunstistipendium, mis on ühtlasi Eesti suurim kunstistipendium, läks tänavu Terje Ojaverile.

Terje Ojaver on skulptor, kes on teinud abstraktseid ja figuratiivseid monumente, kohaspetsiifilisi installatsioone, performatiivseid parafraase, klassikalist skulptuuri ja videot. Figuurile, enamasti kunstniku enesekujutisele rajatud tööd moodustavad tema loomingus ühe olulise osa, mille kaudu jutustab ta naise reaalsest ning illusoorsest positsioonist, aga ka endast kui abikaasast, emast, tütrest, tema vabadusest ja kohustustest, tugevusest ning allaandmisest.

Žürii liige Eha Komissarov ütles, et Terje Ojaver pälvis stipendiumi pikaajalise tegevuse eest.

"Oma loomingus muudab ta kunstilise väljenduse sotsiaalse keskkonna generaatoriks. Ta tõlgib füüsilise maailma emotsionaalseks ja üleloomulikuks ning kutsub sisenema kehalise deformatsiooni uutesse mõõtkavadesse. Tulemuseks on vaba maagiline ainevahetus füüsilise ja spirituaalse maailma vahel, milles kunstnik leiab vabadusi ja ületab piire," sõnas ta.

Värske stipendaadi sõnul on tal tulevaks aastaks palju plaane, näiteks isikunäitus Ahvenamaal. Samuti soovib Ojaver näidata oma teoseid ka teistes Põhjala riikides, eriti Islandil. Lisaks plaanib ta isikunäitust Tallinnas, kus tuleb esitlemisele naistele pühendatud projekt, mis kannab tööpealkirja "Monument seeneniidistikule".

Avalikul konkursil laekus stipendiumile kokku 28 avaldust. Stipendiumi saaja valis žürii, kuhu kuulusid Kumu kuraator Eha Komissarov, Tartu Kunstimaja juht ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu, kunstnik ja kunstnikupalga saaja Marge Monko, kuraator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, Kaido Jõeleht ja Jürgen Mikk Jõeleht Kaamos Groupi esindajatena.

Kaamose stipendium on Kaamos Groupi ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse koostöös välja antav erastipendium. 2025. aastal olid stipendiumi fookuses naiskunstnikud, 2026. aastal üle 60-aastased kunstnikud. 2027. aasta fookus kuulutatakse välja uuel aastal.

Terje Ojaveri teosed on eksponeeritud Avala kvartalis asuva Polarise maja teisel korrusel alates 19. novembrist kuni jaanuari lõpuni.

Toimetaja: Karmen Rebane

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