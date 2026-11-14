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Pildid: Kogo galerii osaleb koos Kristina Õllekiga Pariisi fotokunstimessil

Kunst
Kogo galerii osaleb koos Kristina Õllekiga Pariisi fotokunstimessil
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Kunst

Kogo galerii osaleb 12. kuni 15. novembrini koos Kristina Õllekiga fotokunstimessil Paris Photo. Töid esitletakse Emergence sektsioonis, kuhu on valitud 20 projekti üheksast riigist, üks Õlleki töö on kaasatud ka naiskunstnikele pühendatud eriprogrammi.

Tartus tegutsev Kogo galerii osaleb esmakordselt rahvusvahelisel fotokunstile keskenduval messil Paris Photo, mis toimub Pariisi ajaloolises näitusehoones Grand Palais. Galerii esitleb messil visuaalkunstnik Kristina Õlleki hiljutisi töid, sealhulgas tema fotoskulptuure, pigmentfotosid Lõuna-Prantsusmaalt Camargue'ist pärit kasvatatud meresoolaga ning erilahendusena valminud raamides fototeoseid. 

13. novembril avati Pariisis ka Kristina Õlleki ja Prantsuse kunstniku Anne-Laure Wuillai ühine näitus "Drifting Through Waters". Näitust korraldavad Roots to Routes ja Nomaadgalerie, kuraatorid on Merilin Talumaa ja Kati Kull.

Paris Photo on üks olulisemaid fotokunstimesse maailmas ja ühtlasi valdkonna professionaalide peamine kohtumispaik. Eelmisel aastal külastas messi 87 000 inimest, sealhulgas 18 000 kunstikogujat üle maailma. Paris Photo on asutatud 1997. aastal ja toimub tänavu 29. korda.

Kristina Õllek on Tallinnas elav ja töötav visuaalkunstnik. Ta tegutseb fotograafia, video ja installatsiooni kokkupuutepunktis, viimasel kümnendil on ta oma loomingus süüvinud süvamere ökosüsteemidesse, keskendudes veeorganismidele ning käsitledes neid kui saastunud vete elavaid arhiive.

Tema töid on näidatud arvukatel isiku- kui ka grupinäitustel Eestis ja rahvusvaheliselt, viimati Londonis Dulwich Picture Gallery's ja Baltic Contemporary Art Center'is Inglismaal Gatesheadis. Õlleki teosed kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi, Winterthuri fotomuuseumi ja Euroopa Keskpanga kogudesse ning mitmetesse erakogudesse Euroopas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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