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Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

kultuur
Foto: Kogo galerii
kultuur

Tartus, Kogo galeriis, on reedest avatud Kaisa Maasiku kureeritud näitus "Poeb naha alla", mis keskendub kehadele läbi naispilgu.

Kuraatori sõnul ei tähista naispilk vaid vaatajat, vaid ka seda, kuidas vaadatakse. Siit ka küsimus, kas kehasid saab vaadata hinnanguvabalt. Grupinäitusele valis Maasik teoseid skulptor Tiiu Kirsipuult ja ka maalikunstnikelt Liisa Nurklikult, Heeyoung Noh'lt ja Marleen Suvilt.

Suvi sõnul on teda keha ja inimene alati huvitanud ning näitusele jõudnud teostes on keha seotud nii lapsepõlvefotode kui ka mälu ja unenägudega.

"Keha tihtipeale mäletab mingeid aspekte paremini, kui sa oskad arvata. Lihasmälu ja muu sedasorti mäletamine," märkis Suvi.

Maasiku sõnul toob näitus mängu ka nihestatust. "Suur osa näitusest on selline nihestuse sisse toomine. Midagi on alati natukene valesti. Põhiline liin on kerge õõvateema. Kehateemalisi näitusi on hetkel Eesti kunstimaastikul palju, aga mulle tundub, et see eristubki nihestuse ja õõva poolest," märkis Maasik.

"Poeb naha alla" on Kogo galeriis avatud 16. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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