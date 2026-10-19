Keelesäuts. Lilla ja tema värvikas lugu

Värvisõna lilla tüvi on algselt pärit pärsia keelest ja jõudnud eesti keelde saksa keele vahendusel. Eesti keeles on lillakate toonide väljendamiseks veel mitmeid sõnu, nt "purpurne" või siis "violetne", mis pärineb prantsuskeelsest kannikest tähistavast sõnast, kuid sagedaim ja põhilisem on neist lilla.

Violetset värvust andvaid looduslikke värvaineid on vähe. Siiski on looduslik punakaslilla värvaine Tüürose purpur kasutusel juba antiikajast. Värvaine saamiseks kasutati teatud meretigusid ning selle valmistamine oli keeruline. Kuna purpuriga värvitud riided olid kallid ja neid kandsid rikkad, siis hakati värvust seostama jõukuse ja võimuga. Tüürose purpur ongi tuntud ka "kuningliku purpuri" nime all. Eesti assotsiatsioonisõnastikust, mis toob välja eesti keele kasutajate nimetatud sõnaseoseid, leiab lilla ühe assotsiatsioonina samuti sõna "kuninglik".

Kuna lilla oli ajalooliselt üks kallimaid ja haruldasemaid värve, siis on see ka üks haruldasemaid värve riigilippudel. Tänapäeva riikidest esineb lillat kahe riigi lipul – Dominica Ühendus ja Nicaragua – ja ka nendel ülimalt väiksel määral. Samas kui vaadata peale riigilippude veel muid lippe, leidub lillat rohkem, nt on täislilla põhi irokeesi rahva lipul ja lilla värv on esindatud seksuaalvähemuste vikerkaarelipul.

Soodsamad violetsed tehispigmendid sünteesiti alles 19. sajandil ning esimene neist oli aniliinlilla ehk Perkini lilla. Noor keemik William Henry Perkin üritas 1856. aastal sünteesida malaaria raviks hiniini, ent leiutas kogemata sünteeslilla, mispeale sai lillade riiete kandmine sisse suure hoo.

Eesti Keele Instituudi ühendsõnastikus aitavad värve paremini mõista seletuses toodud näited, lillat kirjeldatakse kui "sireli-, kannikese-, kanarbikuõie värvi". Lilla värvi eri varjunditest annavad aimu ka sõnastiku liitsõnad, mis võivad osutada värvi heledusele või tumedusele, nt kahvatulilla, tumelilla, õrnlilla; lähedusele mõne teise värviga, nt punakaslilla, sinililla, roosakaslilla või võrdlusele, nt ploomililla, kanarbikulilla või kassinaerililla. Nii et kasutagem julgelt eesti keele väljendusrikkust, et anda edasi lilla värvi kõiki varjundeid!