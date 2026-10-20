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Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

Teater
Rakvere teatris algasid
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Teater

Rakvere Teatri suures majas jõuab detsembris publiku ette Mauri Kunnase jõululugu "12 kinki jõuluvanale".

Päkapikk Ville südames kasvab enne jõule suur mure. Jõuluvana hoolitseb küll selle eest, et kõik maailma lapsed saaksid kas või väiksegi kingituse, aga samas ei mõtle keegi, kes teeb kingituse jõuluvanale endale. Koos oma sõbra, koer Rekuga otsustab ta ise hoolitseda selle eest, et tänavu saaks lõpuks oma kingitused kätte ka jõuluvana. Nii asuvad Reku ja Ville kahekesi kingitusi ette valmistama. Kuna jõuludeni on aega täpselt 12 päeva, siis võtavad nad nõuks nuputada jõuluvanale uue kingituse igaks päevaks.

Südamliku loo krutskiga kingitustest toob lavale Urmas Lennuk. "Kes meist mäletaks, millal ta viimati jõuluvanale kingituse tegi? Mina küll ei mäleta. Mida üldse kinkida sellisele tegelasele, kelle süda tunneb vaid siis rõõmu, kui saab ise kingitusi teha," mõtiskles Lennuk.

Lavastuse kunstnik on Elo Elmers, valguskujundaja Roomet Villau, helilooja Imre Õunapuu.

Lavale astuvad Rainer Elhi, Loviise Kapper, Märten Matsu, Laura Niils, Eduard Salmistu, Carolyn Veensalu, Imre Õunapuu.

"12 kinki jõuluvanale" esietendub Rakvere Teatri suures majas 10. detsembril 2026.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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