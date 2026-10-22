Kaurismäki filmidest tuntud Marko Haavisto ja Poutahaukat annab Eestis kaks kontserti

Laiemale avalikkusele on ansambel tuntud Soome režissööri Aki Kaurismäki filmidest. Nende suurim läbimurre toimus Cannes'is grand prix võitnud linateoses "Mees ilma minevikuta" (2002), kus bänd kehastas Päästearmee ansamblit ning esitas loo "Paha vaanii".

Lisaks teeb bänd kaasa Kaurismäki filmis "Teispool lootust" (2017). Eestis toimuvatel kontsertidel esitleb ansambel oma 2026. aasta kevadel ilmunud uusimat täispikka albumit "Elämään tarkoitusta" ("Mõtet ellu"). "On väga põnev Eestisse tulla. Loodame, et vastuvõtt on soe, meie seda väärt ja ees ootavad senitundmatud inimesed ning olukorrad," ütles bändi solist Marko Haavisto.

Marko Haavisto & Poutahaukat alustas tegevust 1996. aastal. Nimi sündis Haavisto ema repliigist, kes võrdles poja väsinud ilmet pärast pikka tuuritamist vanaema väljendiga poutahaukka (mehed, kes on öö läbi üleval olnud, pidutsenud ja näevad välja räsitud). Sõna pärineb algselt Aleksis Kivi teosest "Nõmmekingsepad". Haavisto on tegutsenud ka bändides Badding Rockers, Geronimo ja The Hanks ning on ammutanud laulukirjutamiseks inspiratsiooni muuhulgas oma igapäevatööst taksojuhina.

Mõlemal õhtul astub lavale ka Allan Vainola ja Unenäopüüdjad. Tegu on Vainola poolt 2005. aastal loodud akustilise kooslusega, mille unenäolist loomingut võiks iseloomustada kui linnafolki. Kontserdil tuleb esitusele läbilõige Vainola muusika eri perioodidest – kõlab nii ansambli omalooming, prantsuskeelsed palad kui ka akustilised versioonid ikoonilistest lugudest, mis on kirjutatud ansamblitele Vennaskond ja Alumiinium, sinu sädelev sõber.

Allan Vainola ja Unenäopüüdjad on välja andnud kaks albumit, millest bändi nime kandev debüüt tõi Vainolale 2006. aastal Eesti muusikaauhindadel aasta meesartisti tiitli. Alates 2016. aastast teeb bändis kaasa ka laulja Merli Plink.

Marko Haavisto ja Poutahaukat astuvad üles 23. oktoobril Tartus Genialistide klubis ja 24. oktoobril Tallinnas Paavli Kultuurivabrikus.