X!

Helsingi raamatumessil esitletakse mitmete Eesti autorite teoseid

Kirjandus
Urmas Vadi
Urmas Vadi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

22. kuni 25. oktoobrini toimub Helsingis Põhjamaade suurim kirjandussündmus ehk Helsingi raamatumess, kus on kohal ka mitmeid Eesti autorid.

Tänavuse messi peateema on keel – selle vägi, tähtsus ja võimalused kirjanduses. Möödunud aastal külastas nelja päeva jooksul Helsingi messikeskust üle 100 000 raamatusõrba. Sel aastal toimub 17 laval üle 1000 esinemise, eesti autorite esinemised on koondatud 23. oktoobrile.

Messil esitletakse lastekirjanik Triinu Laane maailmas tuntust kogunud raamatut "Luukere Juhani juhtumised". Raamatu tõlkis Heli Laaksonen, kirjastas WSOY. Sel aastal ilmus Anja Salokandle tõlkes ja Anne Pikkovi illustratsioonidega ka Andrus Kivirähki "Oskar ja asjad", mille kirjastas Orava-kirjat. Messil räägib Anne Pikkov illustratsiooni olulisusest lasteraamatutes ja avab loomeprotsessi tagamaid.

Esitlemisele tuleb Urmas Vadi romaan "Neverland", mille tõlkis soome keelde Petteri Aarnos ja kirjastas Enostone. Urmas Vadi "Kuu teine pool" ilmus Soomes eelmisel aastal ja sai sooja vastuvõtu osaliseks. Mõlemate raamatute üle arutletakse raamatumessil eestikeelse raamatuklubi kohtumisel, mida juhivad Eesti saatkonna kultuurisekretär Grete Ahtola ja Töölö raamatukogu teabenõunik Mariliis Kuukuma. 

Soome lugejate seas tuntud ja hinnatud Tõnu Õnnepalu teoseid on viimastel aastatel soome keelde tõlkinud Jouko Väisänen ning välja andnud kirjastus Kirjokansi. Seekord vestleb Sirpa Kähkönen Tõnu Õnnepaluga tema värskeimast soomekeelsest tõlkest "Õhtupäike väikestel majadel".

Eestis sündinud soome kirjanik ja humorist Antto Terras esitleb oma uut raamatut "Verinen Viro". Eestil on raamatumessil ka oma stend, kus saab lehitseda eesti raamatuid ja uusi soomendusi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANDED

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

11:34

Pildid: Tallinnas avati kolmes näitusepaigas 11 Ukraina kunstniku ühisväljapanek

11:06

Helsingi raamatumessil esitletakse mitmete Eesti autorite teoseid

10:46

Kaurismäki filmidest tuntud Marko Haavisto ja Poutahaukat annab Eestis kaks kontserti

10:40

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

20.10

Suri kirjanik Kruusa Kalju

12:17

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

12:04

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

21.10

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

21.10

Galerii: Tauno Vahter esitles raamatut "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

20.10

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo