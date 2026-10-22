Helsingi raamatumessil esitletakse mitmete Eesti autorite teoseid

22. kuni 25. oktoobrini toimub Helsingis Põhjamaade suurim kirjandussündmus ehk Helsingi raamatumess, kus on kohal ka mitmeid Eesti autorid.

Tänavuse messi peateema on keel – selle vägi, tähtsus ja võimalused kirjanduses. Möödunud aastal külastas nelja päeva jooksul Helsingi messikeskust üle 100 000 raamatusõrba. Sel aastal toimub 17 laval üle 1000 esinemise, eesti autorite esinemised on koondatud 23. oktoobrile.

Messil esitletakse lastekirjanik Triinu Laane maailmas tuntust kogunud raamatut "Luukere Juhani juhtumised". Raamatu tõlkis Heli Laaksonen, kirjastas WSOY. Sel aastal ilmus Anja Salokandle tõlkes ja Anne Pikkovi illustratsioonidega ka Andrus Kivirähki "Oskar ja asjad", mille kirjastas Orava-kirjat. Messil räägib Anne Pikkov illustratsiooni olulisusest lasteraamatutes ja avab loomeprotsessi tagamaid.

Esitlemisele tuleb Urmas Vadi romaan "Neverland", mille tõlkis soome keelde Petteri Aarnos ja kirjastas Enostone. Urmas Vadi "Kuu teine pool" ilmus Soomes eelmisel aastal ja sai sooja vastuvõtu osaliseks. Mõlemate raamatute üle arutletakse raamatumessil eestikeelse raamatuklubi kohtumisel, mida juhivad Eesti saatkonna kultuurisekretär Grete Ahtola ja Töölö raamatukogu teabenõunik Mariliis Kuukuma.

Soome lugejate seas tuntud ja hinnatud Tõnu Õnnepalu teoseid on viimastel aastatel soome keelde tõlkinud Jouko Väisänen ning välja andnud kirjastus Kirjokansi. Seekord vestleb Sirpa Kähkönen Tõnu Õnnepaluga tema värskeimast soomekeelsest tõlkest "Õhtupäike väikestel majadel".

Eestis sündinud soome kirjanik ja humorist Antto Terras esitleb oma uut raamatut "Verinen Viro". Eestil on raamatumessil ka oma stend, kus saab lehitseda eesti raamatuid ja uusi soomendusi.