Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

23. oktoobris toimuvad Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia Einsteini saalis juba 15. Kotzebue-kõnelused, mis käsitleb Eesti elanud ja Tallinnas teatri rajanud maailmakuulsa saksa näitekirjaniku, ajakirjaniku, reisikirjaniku, ajaloolase ja estofiili August von Kotzebue (1761-1819) loomingut.

Vaheldumisi Berliinis ja Tallinnas toimuvad konverentsid algatas 2012. aastal tollane Eesti kultuuriatašee Berliinis Harry Liivrand ning praeguseks on need muutunud oluliseks Eesti ja Saksa humanitaarteadlaste kohtumispaigaks. Konverentsi partnerasutused on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia ja Eesti Saatkond Berliinis.

Sel konverentsil esinevad teadlased Eestist, Lätist, Saksamaalt ja Rumeeniast, keskseks teemaks Kotzebue rahvusvahelisus, tema näidendid ja nende alusel kirjutatud ooperilibretod. Eestist peavad konverentsil ettekanded Harry Liivrand ja Kristel Pappel (mõlemad on ka konverentsi korraldajad), Kairit Kaur, Juhan Kreem ja Jaan Undusk, lõpukõne peab Kotzebuede perekonna esindaja Alexander von Kotzebue.

Konverentsil loetakse ette ka katkendeid Kotzebue kuulsast näidendist "Der Graf Burgund", mille alusel kirjutas oma esimese täispika ooperi Gaetano Donizetti.