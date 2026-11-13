Galerii: Oscari võitja Pavel Talankin külastas Tallinna

Kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse, jõudis sõda ka Venemaal Karabaši väikelinna koolitundidesse. Kooli videograaf Talankin sai ülesandeks filmida uue "patriootliku kasvatuse" tunde. Riigile mõeldud aruandematerjalist sai hoopis dokumentaalfilm, mis näitab seestpoolt, kuidas sõjapropaganda kooli argipäeva imbub.

Talankini ülesvõtetest sündis koostöös režissöör David Borensteiniga film "Härra Eikeegi Putini vastu", mis jälgib suure poliitika tagajärgi ühe kooli ja selle inimeste kaudu. Tänavu märtsis keelas Venemaa kohus dokumentaalfilmi levitamise mitmel sealsel voogedastusplatvormil.

Talankin viibib Tallinnas PÖFF-i ajal toimuva teadus- ja faktipõhise sisu tootjate maailmakongressi raames. Pärast linastust toimus Artises küsimuste ja vastuste voor. Vestlust juhtis ajakirjanik Anton Aleksejev.