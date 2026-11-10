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Tallinnasse saabub Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" režissöör

Film
Pavel Talankin
Pavel Talankin Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Neljapäeval, 12. novembril kohtub vaatajatega tänavu parima täispika dokumentaalfilmi Oscari võitnud Pavel Talankin, kes toob Tallinnasse ka oma kuldse mehikese.

Kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse, jõudis sõda ka Karabaši väikelinna koolitundidesse. Kooli videograaf Talankin sai ülesandeks filmida uue "patriootliku kasvatuse" tunde. Riigile mõeldud aruandematerjalist sai hoopis dokumentaalfilm, mis näitab seestpoolt, kuidas sõjapropaganda kooli argipäeva imbub. Kaamera ees on lapsed, keda Talankin tunneb aastaid. Mõni tema endine õpilane saadetakse hiljem rindele.

Talankini ülesvõtetest sündis koostöös režissöör David Borensteiniga film, mis jälgib suure poliitika tagajärgi ühe kooli ja selle inimeste kaudu. Tänavu märtsis keelas Venemaa kohus dokumentaalfilmi levitamise mitmel sealsel voogedastusplatvormil. Artises linastub film sarjas "Keelatud Venemaal", ehk "Filmid riiulist".

Talankin viibib Tallinnas 30. PÖFFi ajal toimuva teadus- ja faktipõhise sisu tootjate maailmakongressi raames. Pärast kell 18.00 algavat linastust vastab ta Artises publiku küsimustele.

Vestlust juhib ajakirjanik Anton Aleksejev ning publikul on võimalus teha foto koos filmi autoriga ja tema auhinnaga.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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