Galerii: XI Tartu folk algas ühislauluga

Lodi Suur Sume viis külalised Emajõe sadamast mööda jõge Tartu Lodjakoja õuele. Hingekuul peetav festival algas ühislaulude ja austusavaldusega esivanemate pärandile, ühendades eri paikadest saabunud külalised ühisesse lauluringi.

Tartu folk toob kokku Tartumaa ja Euroopa folkloorikogukonnad, et luua uusi sõprussidemeid, jagada teadmisi ning hoida elavana eri paikkondade laulu-, tantsu- ja pillimuusikapärandit ning rahvarõivatraditsioone. Festivali keskmes on inimeste omavaheline suhtlus, ühine musitseerimine, tantsimine ja pärimuse jagamine nii osalejate kui ka publikuga.

Tänavuse festivali kaugeimad külalised saabuvad 1900 kilomeetri kauguselt Fääri saartelt. Noorteühendus Ung í Dansi kuulub rahvatantsuorganisatsiooni Sláið Ring alla ning tegeleb vanade ringtantsude elushoidmisega, mida saadavad muinasjutulised ballaadid.

Leedust saabub festivalile Vilniuse Žvėrynase gümnaasiumi noorterühm Dolija, mis paistab silma tugeva pärimusteadlikkusega nii muusikas kui ka tantsus ning on Tartu Folgil osalenud ka varem. Lätit esindab riigi üks vanemaid folkloorikogukondi Skandinieki, mida juhib liivi juurtega muusik Julgī Stalte.

Pühapäeval toimub Eesti Rahva Muuseumi sillaalal lõppkontsert. Kõik peaesinejad toovad publikuni oma kodukoha pärimuse ning tänavune teema avab eri rahvaste mütoloogiliste olendite maailma. Kontserti juhivad Tuule Pihlap ja Kaarel Pogga ning seda saab jälgida ka Tartu folgi Youtube'i kanali otseülekandes.