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Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed 8100 külastajale

Arhitektuur
Kohtumaja Pärnu maanteel
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85 pilti
Arhitektuur

9.-11. oktoobrini toimus järjekorras kaheksas Open House Tallinn, mis pakkus arhitektuuri- ja linnaruumihuvilistele üle 360 tasuta tuuri. Kokku oli külastusi üle 8100.

Populaarsemad hooned olid sel aastal Teaduste akadeemia, Endine Seppo kliiniku hoone, Dominiiklaste kloostri muuseum ja Hopneri maja. Suur huvi oli ka Vana-Lõuna Trammidepoo ning järgmisel aastal avatava Rahvusraamatukogu vastu. 

Tänavuses programmis oli 13 uut hoonet. Festivali produtsendi Aleksander Tali sõnul oli huvi osade hoonete vastu isegi ootamatu.

"Suur uudishimu linnaruumi ja arhitektuuri vastu teeb ainult rõõmu – tänavune festival meelitas kohale oodatust palju rohkem külastajaid osade hoonete juurde ning paraku kõik huvilised ei mahtunudki tuuridele," tõdes ta.

Open House Tallinn kuulub Tallinna arhitektuuribiennaali satelliitprogrammi. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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