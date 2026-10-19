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Tartu botaanikaaias avatakse põlvkondade koostöös sündinud skulptuurinäitus

Kunst
Tartu Ülikooli botaanikaaias anaveb näitus
Tartu Ülikooli botaanikaaias anaveb näitus "Päritud valgus II". Autor/allikas: Pallas
Kunst

Neljapäeval avatakse Tartu Ülikooli botaanikaaias näitus "Päritud valgus II", kus eksponeeritakse professionaalsete skulptorite ja Pallase skulptuuriosakonna kolmanda kursuse tudengite koostöös valminud installatsioone.

Näitusel osalevad skulptorid Anne Rudanovski, Tiiu Kirsipuu ja Per William Petersen ning kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna kolmanda kursuse tudengid, kes töötavad kolmes meeskonnas. Koostöö lähtekohaks on professionaalsete kunstnike looming, millest lähtudes arendavad tudengid uusi iseseisvaid installatsioone.

Väljapanek käsitleb põlvkondadevahelist dialoogi ning kunstialaste teadmiste, oskuste ja loominguliste ideede edasiandmist. Tööde loomisel arvestatakse materjalide, ruumi ja valguse mõjuga.

Tänavune näitus toimub botaanikaaia välialal, kus kolm ajutist kasvuhoonet kujundatakse eraldiseisvateks kunstikeskkondadeks. Teosed on kavandatud nii, et nende mõju tuleks esile ka õhtupimeduses.

"Päritud valgus" sai alguse Pallase ja Eesti Kujurite Ühenduse koostööst. Esimene samanimeline näitus toimus 2023. aastal Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses, kus tudengite tööd asetati dialoogi professionaalsete skulptorite loominguga. 2024. aastal jätkus projekt valgusbiennaali raames Pallase galeriis.

Näitus toimub Tartu valgusbiennaali kõrvalprogrammina ning see on avatud 21. novembrini. Väljapanekut kureerivad ja juhendavad Silja Truus ja Elo Liiv.

Toimetaja: Karmen Rebane

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