Tartu valgusbiennaal keskendub valgusele, tajudele ja digitaalsele ruumile

Valgusfestivalil osaleb sellel aastal üle 30 kunstniku ja enam kui 40 tudengit nii EKA-st, Tartu kunstikoolist kui ka Pallasest, samuti lastekunstikooli õpilased. Installatsioone ühendav teema on kuraatori sõnul antimateeria.

"See on väga füüsikaline, võib-olla tundub keeruline aru saada, aga samas seal on samad reeglid nagu ühiskonna väärtushinnangute muutumises, kuidas käib ühiskondades ja sotsiaalses plaanis lainetamine, mille poole fookus käib. Valgus on töövahend fokusseerimiseks, kuhu sa oma prožektori ehk tähelepanu suunad, seda näed suuremana kui seda, kus valgust pole," ütles "Tava" üldjuht ja kuraator Elo Liiv.

Valguse olemuse ja selle puudumisega tegeleb EKA fotograafia tudeng Rasmus Puksmann, kes uurib oma teoses "Majahaldjas" ruumi, valguse ja aja vastastikust mõju tajukogemuse kujundamisel.

"Kui vaadelda seda teost väljaspoolt, siis on justkui tehtud uus ruum metsakeskkonda, väga tehislik ruum ja kui sinna ruumi siseneda, su tajud muutuvad, muutub ajataju ehk siis tajudega mängida ja vaadata, kuidas tajud muutuvad, on selle idee," ütles valguskunstnik Rasmus Puksmann.

Botaanikaaeda on jõudnud ka väliskunstnike loomingut. Nende hulgas Belgia digitaalkunstniku Michaël Verlindeni teos "Inimjälg ja digilaine", mis loob dialoogi inimese ja digitaalse ruumi vahel. Liikumistuvastustehnoloogia genereerib inimese liikumise abil vorme ja maastikke.

"Idee on minu jaoks väga oluline. Luua interaktiivne side inimese ja ekraani vahel. Ma kasutan inimesi, et luua uus disain," ütles valguskunstnik Michaël Verlinden.

Lisaks botaanikaaias olevale installatsioonide rajale toob "Tava" Tartusse veel neli näitust. Valgusrada saab külastada 24. oktoobrini.