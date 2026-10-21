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Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

Kunst
Foto: Evert Palmets/ETDM
Kunst

Tarbekunsti ja disainimuuseumi galeriis on väljas Julia Maria Künnapi isikunäitus "Tunnetuse küsimus", kus näeb ehteid, mille kivide peegeldumismustrites on kunstnik lähtunud muusikalistest efektidest.

Tunnetuse küsimus on saatnud kunstnikku kogu tema loometeel. "Ma töötan klassikaliste ehtematerjalidega nagu klassikalised läbipaistvad kivid ja väärismetallid. Tunnetus seisneb selles nihestatuses, et ma justkui kasutan klassikalisi tehnoloogiaid, aga neid nihestades ja luues ehteid, mis siis peaks peegeldama meie praegust aega," rääkis Künnap.

Näitusel on väljas Hoffmanni auhinna võitnud "Pintslitõmbed" aastast 2017 ning sel aastal doktoritöö raames valminud teosed, kus kunstnik uurib tahklihvi ja vabagraveeringu ühendamise võimalusi vääriskivilihvis.

"Ühelt poolt ongi kivi kui materjal inimeluga võrreldes täiesti igavene. Teisipidi ma üritan seda kivi kujundada ja lihvida niimoodi, et see kivi muutub nähtavaks ja see, mida me selles kivis märkame, on valgus, mis on nii hetkeline, et seda ei saa isegi mõõta. Ühelt poolt see väga igavene kivi ja teiselt poolt liiga lühike hetk valgust," lisas ehtekunstnik.

Julia Maria Künnapi näitus "Tunnetuse küsimus" on tarbekunsti- ja disainimuuseumi galeriis avatud kuni 24. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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