Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

Tunnetuse küsimus on saatnud kunstnikku kogu tema loometeel. "Ma töötan klassikaliste ehtematerjalidega nagu klassikalised läbipaistvad kivid ja väärismetallid. Tunnetus seisneb selles nihestatuses, et ma justkui kasutan klassikalisi tehnoloogiaid, aga neid nihestades ja luues ehteid, mis siis peaks peegeldama meie praegust aega," rääkis Künnap.

Näitusel on väljas Hoffmanni auhinna võitnud "Pintslitõmbed" aastast 2017 ning sel aastal doktoritöö raames valminud teosed, kus kunstnik uurib tahklihvi ja vabagraveeringu ühendamise võimalusi vääriskivilihvis.

"Ühelt poolt ongi kivi kui materjal inimeluga võrreldes täiesti igavene. Teisipidi ma üritan seda kivi kujundada ja lihvida niimoodi, et see kivi muutub nähtavaks ja see, mida me selles kivis märkame, on valgus, mis on nii hetkeline, et seda ei saa isegi mõõta. Ühelt poolt see väga igavene kivi ja teiselt poolt liiga lühike hetk valgust," lisas ehtekunstnik.

Julia Maria Künnapi näitus "Tunnetuse küsimus" on tarbekunsti- ja disainimuuseumi galeriis avatud kuni 24. jaanuarini.