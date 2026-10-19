Otse lõppenud: ettelugemispäeval lugesid näitlejad lugusid koolielu rõõmudest ja sekeldustest

Ettelugemispäeva veebiülekanne tõi kuulajate ja vaatajateni valiku eesti lastekirjanduse teostest, milles koolielu pakub nii rõõmu kui ka ootamatusi. Lugudes kohtusid esimesed koolikogemused, värvikad õpetajad, sõprussuhted ja sekeldused, mis on tuttavad paljudele õppijatele. Uue loo ja illustratsiooniga saab tutvuda iga 20 minuti järel.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone sõnul aitab ettelugemine tuua kirjanduse laste ja peredeni elaval ja kaasahaaraval moel. "Ettelugemine on võimalus võtta aeg maha ja jagada ühist lugemisrõõmu. Koolielu puudutab ju meid kõiki - kellele on see killuke nostalgiat, kellele osake igapäevaelust, kellele suur koolimineku ootus. Suure ettelugemise ajal sünnib kuuldud loost ka illustratsioon, mis annab loole uue mõõtme ning lugemiselamus jõuab vaatajani nii sõnas kui ka pildis."

Ettelugemispäeval astusid üles 15 näitlejat, kelle esituses jõuavad kuulajateni nii armastatud lastekirjanduse klassika kui ka uuemad lood.

Lugusid lugesid ette Rasmus Kaljujärv, Silva Pijon, Tiina Tõnis, Helena Lotman, Merilin Kirbits, Britta Soll, Piret Krumm, Maiken Pius, Jane Meresmaa-Roos, Kristo Viiding, Taavi Tõnisson, Liina Tennosaar, Tanel Saar, Märten Metsaviir ja Risto Vaidla.

Kuuldud lugudele lõid illustratsioone Kertu Sillaste, Reda Tomingas, Anu Kalm, Anni Mäger, Ulla Saar, Annika Tonts, Kirke Kangro, Olga Pärn, Laura Verte, Kadi Kurema, Elina Sildre, Takinada, Helena Pass, Kaia Rähn ja Helen Kristi Loo.

Ettelugemispäeva kavas oli katkendeid 15 eesti autori teosest, nende seas Kätlin Vainola "Suvevaheaeg koolis", Jaanus Vaiksoo "Jaagupi esimene koolisügis", Aino Perviku "Tirilinnas algab kool", Ilmar Tomuski "Esimene õpetaja", Piret Raua "Tobias ja teine B", Kairi Looki "Piia Präänik ja sõnasööbik", Kristiina Kassi "Samueli võlupadi", Kadri Hinrikuse "Et head haldjad sind hoiaksid", Tiiu Kitsiku "Me kolime ära", Anti Saare "Kuidas minust ei saanud kirjanikku", Ester Urbala "Koolipõlgurid", Kalju Saaberi "Luukere Atu", Jaan Rannapi "Agu Sihvka annab aru", Ülo Vooglaiu "Vanaisa" ja Oskar Lutsu "Kevade".

Eesti Lastekirjanduse Keskus pani ettelugemispäeva traditsioonile aluse 1994. aastal.