Ettelugemise päeval said Aino Perviku armastatud tegelased uue näo

Uue näo said Aino Perviku armastatud tegelased Kaari ja Paula, Sookoll ja Sinivant, Hädaoru rahvas ja Kunksmoor.

Illustraatori ja disaineri Lumimari sõnul oli lihtne samastuda Kunksmooriga, kes mõjub väga inimlikult. "Kunksmooriga on selline lugu, et temaga on hästi lihtne samastuda. Teda on kirjeldatud kui šopahoolikut ja mängusõltlast ning tal on erinevad tujud, mis on hästi inimlik. Kui teksti süveneda, sobib see ka täiskasvanule lugeda," nentis ta.

Kunstniku sõnul polnud talle kiire joonistamine probleemiks. "Ma olen harjunud kiiresti joonistama. Kuna ma õpin Eesti Kunstiakadeemias, teen krokiisid iga nädal. Siin võis jääda mulje, et illustratsioon valmibki nii kiiresti, aga tegelikult ma teen ühte illustratsiooni paar päeva," selgitas ta.