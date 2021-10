Video: president Alar Karis loeb katkendi lapsepõlve lemmikraamatust "Palle"

President Alar Karis toonitab ettelugemise tähtsust meie ühise identiteedi loomisel. "Ettelugemine on meie tuleviku kasvatamisel väga oluline. See kujundab noorte maailmapilti ning arendab nende mõtlemis-, kõnelemis- ja kujutlusvõimet. Samuti on ettelugemine oluline põlvkondade kokkusiduja ja turvatunde tekitaja, mis ühtlasi loob meie ühist identiteeti."

Karis nentis, et võiks sagedamini lastele nutiseadme ettesöötmise asemel nende jaoks aega võtta ja neile oma lapsepõlve lemmikuid ette lugeda. "Lisaks kõigele on lugemine ka lihtsalt üks äraütlemata mõnus tegevus."

Ettelugemise päeva traditsioonile pani Eesti Lastekirjanduse Keskus aluse 1994. aastal. Päeva eesmärgiks on tõsta esile ettelugemist kui lapse arengus hindamatu tähtsusega tegevust. Traditsiooniliselt korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus päeva puhul ka 4. klasside õpilastele üle-eestilise ettelugemisvõistluse, mis sel korral on pühendatud metsale ja saanud innustust vanasõnast "Ega mets tühi ei ole".