Viisteist ajaloolist laevavrakki võetakse riikliku kaitse alla

Arheoloogiamälestisena kaitse alla võetud vrakid on ministeeriumi sõnul oluline osa Eesti veealusest kultuuripärandist ning annavad väärtuslikku teavet eri ajastute laevaehituse, meresõidu, merekaubanduse ja sõjanduse kohta.

"Veealune kultuuripärand on Eesti muinsuskaitses veel võrdlemisi uus mälestise liik – praegu on meil kaitse all 122 veealust mälestist. Seetõttu on 15 ajaloolise laevavraki lisandumine senisesse nimekirja esinduslik ja tähenduslik täiendus. Ühtlasi annab see võimaluse pidulikult märkida UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsiooni 25. aastapäeva ning rõhutada Eesti pühendumust meie merelise pärandi hoidmisele," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Kaitse alla võetud objektide seas on 12 purjelaeva vrakki, hävitaja S31 vrakk, aurulaeva vrakk ja kaubaauriku Success vrakk. Neli neist asuvad sisemeres, üheksa territoriaalmeres ning kaks Eesti majandusvööndis. Kõik vrakid on säilinud ulatuses, mis võimaldab neid kasutada oluliste arheoloogiliste ajalooallikatena.

"Iga laevavrakk on ainulaadne ja taastumatu ajalooallikas, mis annab vahetut teavet omaaegse laevaehituse, merekaubanduse, meresõjanduse ja eluolu kohta sageli sellises ulatuses ja detailsuses, mida kirjalikud allikad ei võimalda. Läänemerele eriomased säilimistingimused on kinkinud meile erakordse veealuse kultuuripärandi. See on väärtus, mille üle võime uhkust tunda, kuid mille hoidmise eest kanname ka vastutust," sõnas Muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio.

Veealuse mälestise koosseisu kuuluvad vrakk ja sellega seotud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas eraldunud osad. Lisaks võib vrakki ümbritsev ala olla ühtlasi merehaud. Iga mälestise ümber kehtestatakse 300 meetri laiune kaitsevöönd, mis võimaldab hinnata mälestise läheduses kavandatavate tegevuste mõju ning vajaduse korral rakendada kahjustusi ennetavaid meetmeid.

Laevavrakkide kaitse alla võtmine aitab täita Eesti kohustusi, mis tulenevad UNESCO 2001. aasta veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioonist. Eesti liitus konventsiooniga 2. veebruaril 2021. aastal.