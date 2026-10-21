X!

Otse: Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia

Kirjandus
Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia
Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia Autor/allikas: ERR
Kirjandus

23. oktoobril tähistavad Ene Mihkelsoni Selts ja Eesti Kirjandusmuuseum luuletaja ja kirjaniku Ene Mihkelsoni elule ja loomingule pühendatud päeva "Elusalt, olla luule". Kell 13 algavat sündmust saab jälgida ka otsepildis ERR-i kultuuriportaalis.

Eesti Kirjandusmuuseumis toimuval ettekandepäeval arutletakse Mihkelsoni loomingu ja luuleloo üle, antakse üle Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia ning esitletakse tema seni ilmumata luulekogu "Kõnelev piir" (LR 2026/14).

Ettekandepäeva avavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Eve Annuk  ja Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse liige  Aija Sakova. Ettekannetega esinevad Ene Mihkelsoni Seltsi liiked: Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Janika Kronberg, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva kirjandusteaduse lektor Tanar Kirs ning Tartu Ülikooli eesti kirjanduse kaasprofessor Mart Velsker.

Sel aastal esitletakse ka olulist arhiivileidu ehk seni ilmumata luulekogu "Kõnelev piir". Luulekogu saamis- ja avaldamisloost kõnelevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Marin Laak ja Loomingu Raamatukogu toimetaja Katrin Kern. 

Päeva lõpetab Ene Mihkelsoni luulekogul "Kõnelev piir" põhinev luule valik "Elusalt, olla luule". Selle on seadnud Aija Sakova ja selle esitavad Garmen Tabor ja Aija Sakova.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

12:48

Kultuuriportaal soovitab: Mati Põldre "Kevad südames" Jupiteris

12:13

Teater laulab | "Hing aimas kevadet" lavastusest "Lillemüüjatel hakkas külm"

12:08

Anu Põdra esimene isikunäitus Rootsis avaneb mainekas Moderna Museetis

12:04

Ollie avaldas debüütalbumi "If Demons Are Real, So Are Angels"

10:48

A-galerii osaleb Milano ehtenädalal

10:39

Berliinis toimub 15. Kotzebue konverents

10:36

Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

10:25

Keelesäuts. Vahutav pannkook, va jahupea

10:07

Sinijärve raamatusoovitused: "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on aasta parima lasteraamatu kandidaat

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

22.10

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

22.10

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

22.10

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

22.10

Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

22.10

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

22.10

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo