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Otseülekanne homme: Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia

Kirjandus
Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia
Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia Autor/allikas: ERR
Kirjandus

23. oktoobril tähistavad Ene Mihkelsoni Selts ja Eesti Kirjandusmuuseum luuletaja ja kirjaniku Ene Mihkelsoni elule ja loomingule pühendatud päeva "Elusalt, olla luule". Kell 13 algavat sündmust saab jälgida ka otsepildis ERR-i kultuuriportaalis.

Eesti Kirjandusmuuseumis toimuval ettekandepäeval arutletakse Mihkelsoni loomingu ja luuleloo üle, antakse üle Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia ning esitletakse tema seni ilmumata luulekogu "Kõnelev piir" (LR 2026/14).

Ettekandepäeva avavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Eve Annuk  ja Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse liige  Aija Sakova. Ettekannetega esinevad Ene Mihkelsoni Seltsi liiked: Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Janika Kronberg, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva kirjandusteaduse lektor Tanar Kirs ning Tartu Ülikooli eesti kirjanduse kaasprofessor Mart Velsker.

Sel aastal esitletakse ka olulist arhiivileidu ehk seni ilmumata luulekogu "Kõnelev piir". Luulekogu saamis- ja avaldamisloost kõnelevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Marin Laak ja Loomingu Raamatukogu toimetaja Katrin Kern. 

Päeva lõpetab Ene Mihkelsoni luulekogul "Kõnelev piir" põhinev luule valik "Elusalt, olla luule". Selle on seadnud Aija Sakova ja selle esitavad Garmen Tabor ja Aija Sakova.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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