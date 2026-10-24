Puuluubi dokumentaalfilm võitis Aserbaidžaanis rahvusvahelise filmiauhinna

DokuBaku žürii tõstis esile filmi postmodernset lähenemist, omanäolist filmikeelt ja suurepärast operaatoritööd ning oskust ühendada erinevaid muusikastiile, kultuure ja traditsioone.

"Film paistab silma postmodernse lähenemisega nii filmikunstile kui ka käsitletavale teemale. See põimib erinevaid muusikažanre, instrumente, kultuure ja traditsioone, samal ajal kui tegelased liiguvad läbi dramaatiliste ja koomiliste olukordade, kaotamata oma ehedust ja siirust. Suurepärane operaatoritöö ja omanäoline filmikeel annavad sellele kõigele veenva terviku," seisab festivali žürii põhjenduses.

Dokumentaalfilm "Puuluup – kaablid autos veel" jälgib hiiu kandle duo Puuluup liikmete Ramo Tedre ja Marko Veissoni elu ning loomingut aastatel, mil nende muusika jõuab väikestest klubidest maailma suurtele lavadele ja Eurovisioonile. Kuiva huumori ja absurdsete olukordade kaudu avaneb lugu kahe muusiku ootamatust rahvusvahelisest edust, mille kõrval tuleb endiselt hakkama saada pereelu ja igapäevaste kohustustega.

Režissöör Taavi Arus on Puuluupi tegevust kaameraga jälginud alates 2017. aastast ning teinud bändile ka mitmeid muusikavideoid. Film on valminud aastatepikkuse koostöö tulemusena, ühendades dokumentaalse vaatluse, muusika ja Puuluubile omase absurditaju.

2026. aasta veebruaris DocPoint Tallinna avanud film on jõudnud ka rahvusvahelise publikuni. Film on osalenud Krakówi filmifestivali rahvusvahelises DocFilmMusic võistlusprogrammis ning IDFA Docs For Sale programmis.

Filmi režissöör on Taavi Arus, produtsendid Madis Tüür ja Madis Ligema. Filmi tootis Münchhausen Films koostöös Zbanski Kino ja Davai Laamaga.

Dokubaku on Aserbaidžaanis toimuv rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival, mille tänavune, kümnes väljaanne kandis pealkirja "Stellar Civilization".