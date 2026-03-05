"Puuluup – kaablid autos veel" valiti Krakowi filmifestivali võistlusprogrammi

Krakówi filmifestivalil linastub igal aastal ligi 250 filmi üle maailma. Võistlusprogrammis osalemine annab filmile võimaluse kandideerida parimale muusikafilmi auhinnale Golden Heynal.

"Puuluup – kaablid autos veel" on täispikk muusikadokumentaal, mis jälgib hiiu kandle duo teekonda ümber maailma. Filmis põimuvad kuiv huumor, absurd ja lavatagused hetked, kus festivalid kohtuvad argipäeva, isaduse ja igapäevaste kohustustega.

Režissöör Taavi Arus on Puuluupi tegevust kaameraga saatnud juba aastast 2017 ning loonud bändi loomingust mitmeid muusikavideoid. Filmi tootis Münchhausen Films koostöös Davai Laamaga. Produtsendid on Madis Tüür ja Madis Ligema.

Krakówi filmifestival toimub 31. maist kuni 7. juunini 2026 ning toob Poolasse igal aastal sadu rahvusvahelisi filmitegijaid, produtsente ja programmijuhte.