Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

Veel ei ole aga avaldatud, millest kontsert-etendus räägib. ERR-i päringu peale vastas ürituse pressiesindaja, et kontsert-etendus on praegustel põletavatel teemadel. "Tegu on suurejoonelise koosseisuga ja igas mõttes suure üritusega, sellest kõigest täpsemalt saab aga osa kohapeal."

Kontsert-etendusel astuvad üles Noep, Nublu, Reket, Triibupasta, Vaiko Eplik, Puuluup, Duo Ruut, Jarek Kasar ja Johan Randvere, Tõnis Mägi ja Rein Rannap, Liisi Koikson, Maria Kallastu, The Boondocks ja Kermo Murel, kes astuvad tegijate sõnul lavale nii koos kui ka eraldi. Näitlejatest löövad kaasa Helena Lotman, Tambet Tuisk ja Henrik Kalmet.

Lavastaja Ene-Liis Semperi seotus viib tahes-tahtmata mõtted NO99 suurprojekti "Ühtne Eesti Suurkogu" peale, mis toimus samuti toonases Saku Suurhallis. 8. märtsil toimuvast üritusest lubavad tegijad aga midagi veel suuremat. "Ene-Liis Semper ütleb ise, et üldiselt kunstis iga järgmine asi peab olema eelmisest parem. Aeg on edasi läinud ja mõtted ajas täienenud, aga igal juhul on tegu veel suurema ettevõtmisega."