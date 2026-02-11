Docpoint Tallinn tõi kinodesse üle 4000 vaataja

Osalejaterohke vastuvõtu sai ka soome ühe tunnustatuima režissööri Pirjo Honkasalo retrospektiiv, kus erilist huvi tekitas metalliärinaisest Tiiu Silvesest valminud dokfilm "Tallinna Tuhkatriinu".

Festivali külalisteks olid lisaks Honkasalole tuntud poola operaator ja režissöör Wojciech Staroń filmiga "Agnieszka passioon", Starońiga toimus Theatrumis ka avalik vestlus filmitegemisest. Jane Mote The Whickers Foundationist pidas vestluse eesti režissöör Maris Salumetsaga dokumentaalfilmide rahvusvahelistest rahastusvõimalustest.

Filmi "Di'Anno. Iron Maideni kadunud laulja" režissöör Wes Orshoski lendas kohale New Yorgist, et rääkida lähemalt rokkstaari-doki tegemisest. Pariisist oli kohal dokfilmi "GEN_" autor Gianluca Matarrese ja Itaaliast tuli nii Tallinnasse kui Tartusse oma filmi "Püha Damiano" tutvustama Gregorio Sassoli.

Välja anti ka iga-aastane noore dokumentalisti preemia, mille tänavu pälvis portreefilmi "Laskumine orgu" režissöör Johan Huimerind. 3000 euro suuruse preemia pani välja Tallinna linn.

Tallinnaga paralleelselt toimuv Docpoint Helsingi tähistas sel aastal oma 25. sünnipäeva ning festivali külastas ligi 20 000 inimest. 18. Docpoint Tallinn toimub 2027. aasta veebruaris.