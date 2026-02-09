X!

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

Film
"Puuluup - kaablid autos veel" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Möödunud nädalal jõudis kinodesse Taavi Aruse dokumentaalfilm Eesti folkduost Puuluup, mis kogus 1505 külastust.

Kinotabeli tipus püsib Arun Tamme uusversioon filmist "Täiuslikud võõrad", mis on nelja nädalaga kogunud 77 890 külastust.

Uue tulijana leiame tabelist ka kontsert-dokumentaali "Stray Kids: The Dominate Experience", kuhu on koondatud k-popi ansambli Stray Kids väljamüüdud esinemised Los Angelese SoFi staadionil.

Esimest nädalat on tabelis ka kuuendale kohale maandunud Kirk Jonesi biograafiline draama "Ma vannun".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

10:59

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

10:53

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

10:49

Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08:00

Minu elu muutnud raamat | Johanna Roos ja "Sterne"

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.02

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

08.02

Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

07.02

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

08.02

Contra: tõlgin teksti kuus korda läbi, enne kui toimetajale saadan

08.02

Keelesäuts. Jänku šampanjat ei joo

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

06.02

Arvustus. "Inishmaani igerik": pole see Iirimaa nii halb koht midagi

06.02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo