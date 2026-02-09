"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

Möödunud nädalal jõudis kinodesse Taavi Aruse dokumentaalfilm Eesti folkduost Puuluup, mis kogus 1505 külastust.

Kinotabeli tipus püsib Arun Tamme uusversioon filmist "Täiuslikud võõrad", mis on nelja nädalaga kogunud 77 890 külastust.

Uue tulijana leiame tabelist ka kontsert-dokumentaali "Stray Kids: The Dominate Experience", kuhu on koondatud k-popi ansambli Stray Kids väljamüüdud esinemised Los Angelese SoFi staadionil.

Esimest nädalat on tabelis ka kuuendale kohale maandunud Kirk Jonesi biograafiline draama "Ma vannun".