Festival Aigu Om! toimub sel aastal koostöös lätlastega

Nelja päeva jooksul kohtuvad eesti ja läti muusikud, käsitöölised, kunstnikud ning kultuuriloojad, et jagada oma traditsioone. 18. juuli viib huvilised üle piiri Valmierasse, kus jätkub programm Läti suurimal Valmiermuiža etnomuusikafestivalil.

"Asume siin Võrumaal ju nii lähedal Läti piirile, ometi teame oma naabritest võrdlemisi vähe. Ajalooliselt oleme olnud üks Liivimaa ja väga tihedalt lätlastega seotud. Sedapuhku ongi festivalil võimalus saada osa lätlaste käsitööst ning mul endal täitub üks unistus viia kokku sõsarpillid kannel ja kokle, kui anname kontserdi koos Läti kandlevirtuoos Laima Jansonega ja esmettekandele tuleb eelneva residentuuri ajal sündinud uus muusika," tutvustas festivali korraldaja ja muusik Mari Kalkun.

Festivali avapäev leiab aset Pähni looduskeskuse ümbruses, kus saab osa metsast inspireeritud programmist. Kavas on metsafilmi "Mets 森 Mori" linastused, Veljo Runneli molotamise meistriklass kuulamise ja kuulmise teemal ning helikunstniku John Grzinichi ühiskuulamise kogemus. Õhtul astub Pähni metsakõlakodades üles Meisterjaan. Päeva lõpuks toimub südaöine vaikuse ja pimeduse rännak Paganamaal koos elustiili psühholoog Kristi Raavaga.

Festivali teine päev jätkub Rõuge rahvamajas, kunstikuuris ja kirikus. Läti meistrid õpetavad töötubades, kuidas rõõskkoorest ise võid valmistada, samuti saab luua taimevaipa, valmistada naturaalsest nahast aksessuaare ning luua puidust ripatsile ornamente. Lisaks toimuvad kohalike Võrumaa käsitöömeistrite töötoad.

Pillimeister Mihkel Soon tutvustab traditsioonilisi pille ja pillikeelte valmistamist, samuti saab Kadri Lepassoni juhendamisel proovida väikekandlel mängimist. Rõuge kunstikuuris õpetatatakse rätinukku tegema, vasest ripatsi valmistamist ja saab osaleda vaibakudumise töötoas.

16. juuli pärastlõunal astuvad Rõuge rahvamajas üles noored rahvamuusikud ning õhtul linastub dokumentaalfilm "Puuluup – kaablid autos veel", kohal on ka filmi režissöör Taavi Arus. Rõuge päeva lõpetab eriline öökontsert "Hengeke" Rõuge kirikus, kus esineb Kaisa Kuslapuu koos Kanada muusiku Alan Mackie'ga.

17. juuli viib Aigu Om! festivali külastajad Viitinasse., kus on avatud mitmed näitused ja loovtegevused ning erinevad kohvikud. Lisaks saab Viitina järvel kanuuga sõita, külastada taluloomi, ronimisküüni ja osaleda raamatulaadal.

17. juuli õhtul toimub Aigu Om! küünis kontsert "Lendav kannel", kus astuvad üles Eesti hinnatud laulja ja kandlemängija Mari Kalkun ning Läti silmapaistev koklemängija Laima Jansone. Päev hiljem toimub sama kontsert ka Valmiermuiža pargis.